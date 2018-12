Raluca Prună, despre cazul Tăriceanu: Noi am mutat instanța de judecată în Parlament

Mă aştept ca această cerere să fie respinsă în Senat, pentru că am văzut în multele situaţii din trecut că în general, astfel de cereri nu se aprobă de către Camera care este sesizată în acest caz”, a declarat Prună, la RFI Fostul ministru a arătat că această procedură a fost adesea criticată de oficialii de la Bruxelles, Parlamentul fiind acuzat de blocarea anchetelor în rapoartele MCV.”Bruxelles-ul a fost întotdeauna critic în rapoartele pe care le publică în cadrul MCV cu privire la această procedură. Dincolo de faptul că e o procedură discutabilă şi că de fapt asigură o mantie din aceasta de impunitate până la urmă pentru oamenii politici, pentru cei care au un mandat şi care se folosesc de el pentru o imunitate, alta decât imunitatea politică pentru declaraţii, dar revin, în afară de asta, procedura aceasta a fost în trecut şi o procedură care a fost complet aleatorie. Îmi aduc aminte, în 2016, în aceeaşi zi s-a cerut ridicarea imunităţii a două persoane politice, evident, din Parlament. Pentru prima s-a respins, era cineva de la PSD, pentru a doua s-a acceptat pur şi simplu pentru că deputaţii plecaseră din sală. Este o procedură profund discutabilă (...). Am văzut în nenumărate rânduri că nevinovăţia se stabileşte în comisiile juridice ale Senatului. Acolo se analizează dosarele, se uită lumea pe dosarul primit de la Parchetul care face cererea, sunt oameni politici care fac declaraţii şi care spun m-am uitat, nu există probe. Deci noi am mutat instanţa de judecată, am făcut un fel de pre-instanţă de judecată, de filtru, care nu este în cadrul instituţiilor judiciare, ci este în Parlament, deci se apără unii pe alţii”, afirmă fostul ministru tehnocrat.Comisia juridică Senatului a amânat marți votul asupra solicitării DNA de încuviințare a începerii urmăririi penale împotriva președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, acuzat de luare de mită. Solicitarea vizează fapte din timpul mandatului său de premier.