UPDATE Decizia privind cererea de urmărire penală a lui Tăriceanu, amânată o săptămână

La comisie s-au depus până astăzi concluzii cu privire la cererea DNA, iar membrii comisiei au cerut conducerii Senatului ca termenul pentru vot să fie prelungit o săptămână."După cum știți, ieri (luni- n.r.) avocatul domnului Tăriceanu a depus note scrise în apărare, un material de consistent. Colegii mei nu au reușit să vadă acest material în totalitate. De asemenea, am primit ieri și astăzi mai multe cereri de studiere a dosarului de către senatori care nu sunt membri ai Comisiei juridice. În consecință, am hotărât să trimitem Biroului Permanent aceste solicitări cu recomandarea de a permite colegilor senatori care nu sunt membri comisiei să poată studia dosarul în cadrul Comisiei juridice după o procedură de confidențialitate pe care o va stabili Comisia și Biroul permanent. De asemenea, vom studia notele trimise în apărare de domnul Tăriceanu. Practic dezbaterea pe fond o vom face săptămâna viitoare, în funcție de ceea ce va decide Biroul permanent. Am cerut Biroului permanent o săptămână", a declarat președintele Comisiei juridice, Robert Cazanciuc, la finalul ședinței care a început la ora 10.00 și a durat aproximativ 30 de minute, potrivit Mediafax.Tăriceanu a anunțat, luni, că a transmis Comisiei juridice a Senatului, notele scrise care vor fi depuse la dosarul său. Liderul ALDE a precizat că notele reprezintă argumente mai detaliate prezentate marțea trecută, când a fost audiat de forul legislativ."Argumentele pe care le-am avut de prezentat le-am prezentat la Comisie. Acum există numai o trecere în revistă, mai detaliată, a lor. Sigur că trebuie avut în vedere că Parlamentul are dreptul suveran de a decide această acțiune de începere a urmăririi penale și sigur că Parlamentul nu se substituie organelor de cercetare penală, deci Comisia nu este chemată în primul rând să analizeze calitatea probelor prezentate de procuratură, ci Senatul este chemat să decidă mai degrabă asupra oportunității din punct de vedere politic asupra acestei solicitări", a afirmat Tăriceanu, luni la Parlament.Tăriceanu a fost audiat, marțea trecută, în Comisia juridică a Senatului, presa neavând acces la ședință. La finalul audierii, președintele Senatului a susținut că demersul procurorilor DNA în cazul său are scopul de a îl intimida în lupta pe care a început-o pentru semnalarea abuzurilor comise în România.Liderul ALDE s-a întrebat retoric dacă nu ar fi mai bine ca România să fie condusă de "procurori vânjoși împreună cu ofițeri cu ochi albaștri".După votul comisiei, raportul asupra solicitării DNA va intra în plenul Senatului. Raportul este consultativ, însă obligatoriu procedural.PSD și ALDE dețin majoritatea în Senat.Fiind vorba despre fapte comise în timpul mandatului de premier, procurorii nu pot începe urmărirea penală fără aprobarea Camerei din care face parte Tăriceanu.DNA a solicitat Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu, acesta fiind acuzat de luare de mită. Concret, Tăriceanu ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.Firma la care fac referire procurorii este Fujitsu Siemens Computers, cea de al cărui nume a fost legat şi dosarul Microsoft, în care au fost implicaţi mai mulţi demnitari români.În anul 2014, Fujitsu Siemens GmbH Austria a făcut un denunţ cu privire la infracţiuni efectuate de angajaţii români în legătură cu încheierea şi derularea contractului pentru licenţe Microsoft din 2004 cu Guvernul României.Fujitsu Siemens Computers a mai fost implicată în alte cauze penale privind închirierea de licenţe Microsoft. În 2016, procurorii l-au acuzat pe fostul şef al Secretariatului General al Guvernului Eugen Bejinariu de abuz în serviciu, pentru că a iniţiat şi susţinut proiectele a două hotărâri de Guvern, prin care s-a aprobat încheierea de licenţe între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers GmbH, a unui contract comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft. Atunci s-a invocat, în mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru aceste produse.​