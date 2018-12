UPDATE Victor Ponta câștigă alți patru deputați de la PSD și anunță că își poate face grup parlamentare

Cei patru sunt Mihai Valentin Popa, Mihai Mohaci, Ion Spânu şi Ion Mocioalcă. În total sunt acum 16 deputați Pro România în Parlament:Victor PontaMircea BaniasNicolae BănicioiuSorin CîmpeanuDaniel ConstantinMircea-Titus DobreEugen DurbacăMihaela HuncăEmilia-Marilena MeiroșuCătălin NechiforGabriela PodașcăAlin VăcaruIon MocioalcăMihai Valentin PopaMihai MohaciIon Spânu"Echipa Pro România şi din Parlament şi la nivel naţional se măreşte astăzi cu patru colegi - domnul deputat Ion Spânu, domnul deputat Mihai Valentin Popa, domnul deputat Mihai Mohaci şi domnul deputat Ion Mocioalcă. Sunt patru oameni alături de care am lucrat în ultimii 17 ani ca membru PSD, cred că toţi sunt mai vechi decât mine în PSD, de pe vremea când alţii erau în PD şi în PRM - cei patru au fost în aceeaşi echipă, am făcut toţi alături de domnul Constantin, de Bănicioiu, de Sorin Câmpeanu, în 2016, campanie în ideea ca România să meargă într-o direcţie bună, să aplice un program de guvernare, de dezvoltare, să promoveze oameni de calitate şi oameni care să fie capabili să guverneze cel puţin la fel de bine, dacă nu cumva chiar mai bine decât am făcut-o în 2012 - 2015. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat, cei patru colegi deputaţi pur şi simplu vor să rămânem în direcţia în care credeam că mergem în 2016, să ne ţinem de cuvânt faţă de cei care ne-au votat şi au crezut ca şi noi că vom face acele lucruri promise şi să dezvoltăm Pro România ca un proiect politic de centru-stânga, pro european, pro dezvoltare, cu oameni capabili să guverneze bine România", a anunţat luni preşedintele Pro România, Victor Ponta, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.El a adăugat că cei patru noi colegi ai săi de partid au mare experienţă şi vin din organizaţiile Caraş-Severin şi Braşov. Mocioalcă anunțase pe Facebook trecerea sa la Pro România, el fiind unul dintre semnatarii scrisorii în care se cerea demisia lui Liviu Dragnea.