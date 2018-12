Barna: Mircea Drăghici nu trebuie validat ca ministru

"În ceea ce îl privește pe domnul Drăghici, USR consideră că sub nicio formă nu trebuie validat ca ministru, pentru că tocmai are în desfășurare o cercetare penală în legătură cu folosirea ilegală a fondurilor de campanie pentru achiziții să le spun personale, de aceea nu are nicio justificare numirea unui ministru cu asemenea probleme penale active," a afirmat Barna."Decizia, evident, aparţine preşedintelui, nu este un sfat pe care îl dăm. Am spus că poziţia USR este una foarte fermă: nu putem numi ministru o persoană care în momentul numirii are în desfăşurare o anchetă penală privind utilizarea nelegală a unor fonduri publice", a adăugat ulterior Barna, întrebat ce posibilitate constituţională ar avea preşedintel să refuze numirea, având în vedere că este a doua propunere a PSD, după cea a Liei Olguției Vasilescu, respinsă de Iohannis. Numele lui Mircea Drăghici, propus pentru ministerul Transporturilor, apare în două dosare penale instrumentate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au precizat pentru Mediafax reprezentanții Parchetului General.Unul din ele a fost deschis după ce în presă au fost publicate informații potrivit cărora trezorierul PSD ar fi folosit în scop personal bani de la partid.Deputatul însă a afirmat că nu a fost informat oficial în acest sens.Drăghici a fost achitat în iunie anul acesta de Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de fostul președinte al CJ Argeș, Constantin Nicolescu, într-un proces în care DNA ceruse câte şapte ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Decizia nu a fost definitivă.