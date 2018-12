Cristian Preda îi răspunde Vioricăi Dăncilă: O marionetă agramată a corupților. Nu putem avea nimic în comun

„Viorica Dăncilă e iar pornită împotriva mea, fiindcă am criticat-o în PE. Zice că am un , fiindcă aș fi atacat România. Această marionetă agramată a corupților se identifică, deci, cu țara și mă îndeamnă să ignor și să văd ”, a scris pe pagina sa de Facebook Cristian Preda.El a ținut să-i transmită și un mesaj direct premierului Viorica Dăncilă.„Vreau să-i transmit și eu un lucru simplu: „doamna prim-ministru, întrucât ne separă și dreptatea, și abilitatea de a vorbi limba maternă, nu putem avea nimic în comun. De altfel, am hotărât să revin în țară, tocmai văzând dezastrul pe care l-ați produs. Voi face tot ce e omenește posibil pentru a vă îndepărta de la putere și pentru ca neghiobii care își folosesc pozițiile de autoritate în interes propriu să nu mai decidă în numele României”, i-a transmis Preda Vioricăi Dăncilă.„Pentru mine a fost un lucru care m-a dezamăgit și m-a întristat. Am văzut de-a lungul timpului reacțiile nefirești împotriva României a doi europarlamentari. Am văzut acum mult mai mulți. (Când eram europarlamentar - n.r.) era doamna Macovei, care întotdeauna s-a poziționat în acest fel; mai era domnul Cristian Preda, dar acum am văzut mult mai mulți. Acest lucru m-a întristat din două puncte de vedere cel puțin - faptul că ne aflăm în an Centenar și ar trebui să fim mult mai responsabili și faptul că suntem români și poate că dincolo de lucrurile care ne despart trebuie să vedem lucrurile care ne unesc”, a afirmat Viorica Dăncilă.Ea a mai spus că românii trebuie să fie mult mai selectivi pe viitor.Parlamentului European a adoptat, pe 13 noiembrie, o rezoluţie privind statul de drept din România. Textul semnalează îngrijorarea instituţiei UE referitoare la modificarea legislaţiei penale şi judiciare din prisma potenţialului de a submina independenţa sistemului judiciar şi lupta anticorupţie.