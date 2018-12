Barna nu exclude o listă comună cu formațiunea lui Cioloș la europarlamentare: ”Toate alternativele sunt în momentul de față de masă”

Dan Barna, Mihai Politeanu si Dacian Ciolos in Piata Universitatii





”Toate alternativele sunt în momentul de față de masă. Discutăm nu doar particular pentru europarlamentare, ci lucrăm și discutăm despre constituirea unei alternative pe termen lung”, a spus Barna, întrebat dacă are negocieri cu Dacian Cioloș pentru o listă comună de candidați la alegerile europarlamentare din 2019.





El a mai spus că USR are o colaborare constantă și ”cumva permanentă” cu Dacian Cioloș.





”Discutăm și contruim în momentul de față o perspectivă pentru tot ceea ce înseamnă evenimente electorale viitoare, nu doar europarlamentarele în mod particular. Noi considerăm că România are în momentul de față nevpoie de niște obiective comune de dezvoltare care să devină alternativa reală la ceea ce se întâmplîă acum și la ceea ce furnizează PSD, care fură viitorul de doi ani de zile. Din această perspectivă și mesajul de ieri, de la 1 Decembrie, mesajul Uniți, este în aceeași linie a unei colaborări și constituirea unor obiective politice comune care să creeze acea alternativă de care România are nevoie disperată în acest moment”, a adăugat Barna.