Dăncilă: Sunt întristată, am văzut europarlamentari români cu reacţii nefireşti împotriva României

"Am văzut, de-a lungul timpului, reacţiile nefireşti împotriva României a doi europarlamentari. Am văzut acum mult mai mulţi", a declarat Dăncilă într-un interviu difuzat sâmbătă de TVR 1.





Întrebată dacă existau astfel de reacţii şi pe vremea când ea însăşi era europarlamentar, Viorica Dăncilă a precizat: "Era doamna Macovei, care întotdeauna s-a poziţionat în acest fel. Mai era domnul Cristian Preda. Dar acum, am văzut mult mai mulţi şi acest lucru m-a întristat (...) cel puţin din două puncte de vedere: faptul că ne aflăm în An Centenar - şi ar trebui să fim mult mai responsabili - şi faptul că suntem români şi poate că, dincolo de lucrurile care ne despart, trebuie să vedem mai mult lucrurile care ne unesc".





Totodată, premierul a precizat că acest lucru trebuie să fie obiectivul fiecărui român, mai ales al celor care trebuie să reprezinte România.





"Cred cu tărie că trebuie să fim mult mai selectivi pe viitor, atunci când facem o alegere, atunci când oferim încrederea noastră cuiva. Trebuie să ţinem cont şi de modul în care ne reprezintă, să ţinem cont de faptul că acei oameni, la un moment dat, sunt cei care vorbesc despre ţara ta şi despre poporul tău şi cred că acest lucru este foarte important", a subliniat Dăncilă.





În opinia şefei Executivului, "nimic nu poate justifica" faptul că "români atacă România".





"Cred că acest lucru este de neînţeles pentru orice bun român. (...) În celelalte ţări. există această solidaritate atunci când vine discuţia despre propria ţară. Cred că România aici face o notă discordantă. (...) Am fost europarlamentar nouă ani (...), dar de fiecare dată am încercat, ca mulţi dintre colegii mei, să aducem un plus de imagine pentru România. (...) Avem şi colegi care am văzut că au o altă opinie. Eu i-am judecat şi îi judec (...), pentru că eu am alte sentimente şi consider că altfel trebuie să vorbeşti şi să îţi aperi ţara", a precizat Dăncilă.