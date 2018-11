Paul Stănescu: Liviu Dragnea n-a îndrăznit să-mi spună că va pune în discuție poziția mea în Guvern / Niciodată nu am alergat după funcții

„La Comitetul Executiv, antepenultimul, am avut o discuție cu Liviu Dragnea împreună cu colegul nostru de la Vaslui, domnul Buzatu, și am discutat că nu e bine ce se întâmplă în partid în legătură cu excluderile. Liviu Dragnea n-a îndrăznit să spună atunci dom'ne eu vreau să pun în discuție (n. red în CEX) și poziția ta în Guvern.Eu nu am fost pe lista miniștrilor remaniabili - și îi mulțumesc premierului Viorica Dăncilă - și atunci (în timpul CEX-ului) domnul Dragnea a spus că trebuie să punem în discuție și poziția lui Paul Stănescu. Putea să-mi spună dinainte că o să propună asta în CX și eu știam ce să spun: Îmi dau demisia”, a declarat Stănescu, după prezentarea demisiei.Întrebat de ce premierul Dăncilă declarase cu puțin timp înainte de a renunța la funcția guvernamentală că refuză să demisioneze, Stănescu a răspuns: „Asa cum am spus am analizat și am considerat că este momentul să-mi dau demisia pentru ca așa cum v-am spus nu mă agăț de funcții”.„Eu am spus ca sunt un om de onoare, un om responsabil, implicat și niciodată nu am alergat dupa funcții și nu am alergat dupa scaune. Nu am o miză personală. Tot ce am spus public nu retractez nimic”, a mai spus acesta.