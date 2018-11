PNL: Se impune demisia Gabrielei Firea și demiterea imediată a prefectului Capitalei

"PNL București cere de urgență doamnei primar general și administrației plus celor care sunt astăzi responsabili în aceste companii suspendarea de urgență a activității companiilor, urmând ca aceste companii, conform legii, să fie desființate. Sigur că se pune problema cine este responsabil pentru prejudiciul creat prin înființarea acestor companii. Sunt aproape 2,7 miliarde de lei, cam 600 milioane de euro, care în toată această petioadă au fost alocați către aceste companii, fie sub formă de împrumuturi, fie sub formă de măriri de capital. Cred că și doamna primar general și consilierii care au votat înființarea acestor companii trebuie să dea niște explicații publice și oricum așteptăm demisia acestora fiind responsabili de această situație", a declarat vineri președintele PNL București, Cristian Bușoi.La rândul său, Ciprian Ciucu, consilier general, a cerut ministrului de Interne demiterea imediată a prefectului Speranța Clișeru, despre care spune că "este omul de casă al familiei Firea-Pandele".Ce a scris Ciucu vineri pe Facebook:"Guvernul României trebuie să o demită imediat pe Speranța Clișeru din funcția de Prefect al Capitalei pentru că a eșuat în a constata ilegalitatea delegării serviciilor către companiile municipale inființate ilegal de către Gabriela Firea, cu toate că i s-a ataras repetat atenția de către opoziție! Mai mult, în ședinețele CGMB, pe vreme în care nu era încă prefect, dar făcea parte din echipa Firea, s-a pronunțat de mai multe ori în favoarea înființării acestor companii fără respectarea legii, în sensul fundamentării legale greșite, la articolul care prevedea posibilitatea luării deciziei cu majoritatea voturilor membrilor CGMB și nu cu două treimi, așa cum prevede în mod clar și explicit Legea Admnistrației Publice Locale.Speranța Clișeru este omul de casă al familiei Firea-Pandele, a dat concurs si a fost angajată la PMB pe o funcție publică tocmai pentru a putea fi delegată, din funcția publică, în funcția de Prefect al Capitalei! Nu avem încredere că (1) Speranța Clișeru acționează cu integritate, (2) efectuează cu bună-credință controlul legal al actelor Primpriei Capitalei, (3) își exercită funcția în interesul cetățenilor și al Guvernului!Îi cer ministrului de Interne demiterea imediată a Prefectului Capitalei!" Curtea de Apel București a decis joi anularea tuturor hotărârilor de Consiliu General prin care au fost înființate cele 22 de companii municipale ale Primăriei Capitalei, anunță USR București, care a contestat înființarea acestor companii pe motiv că hotărârile au fost adoptate ilegal. Mai precis, ele au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, și nu cu votul a două treimi, așa cum ar fi fost nevoie pentru astfel de proiecte care privesc patrimoniul Capitalei. Gabriela Firea spune că decizia este șocantă, dar crede că este vorba de o greșeală de interpretare. Ea mai susține că anularea acestor hotărâri nu va produce efecte (automate) asupra unor societăți funcționale.