UPDATE Președintele Iohannis respinge numirea Adinei Florea la DNA. Reacția procurorului

Președintele Iohannis a respins miercuri propunerea ministrului Justiției de a o numi pe Adina Florea la conducerea DNA. De asemenea, șeful statului respinge și celelalte propuneri ale lui Tudorel Toader pentru funcții de conducere din Parchetul instanței supreme și DIICOT.

"Nu comentez, este decizia domnului președinte, nu am ce să comentez”, a spus, pentru MEDIAFAX, Adina Florea.

În prezent, Adina Florea este procuror-șef adjunct al Secției pentru anchetare a magistraților.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele respinge propunerile înaintate de către ministrul Justiției, întrucât "nu sunt îndeplinite condițiile de legalitate necesar a fi întrunite, în mod obiectiv, de către procuror, pentru a fi numit într-o funcție de conducere, respectiv cea prevăzută de art. 54 alin. (2) prin raportare la art. 48 alin. (10) și (12) din Legea nr. 303/2004".

Astfel, șeful statului respinge numirea Adinei Florea, pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, dar și celelalte patru propuneri ale ministrului pentru funcții de conducere la Parchetul instanței supreme și DIICOT.

Propunerile respinse de șeful statului sunt: Florena-Esther Sterschi, pentru funcția de procuror șef al Secției de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Elena Giorgiana Hosu, pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, doamna Iuliana Nedelcu, pentru funcția de procuror-șef adjunct al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Antonia-Eleonora Constantin, pentru funcția de procuror-șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Președintele poate refuza o singură dată propunerea formulată de ministrul Justiției.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea în funcția de procuror-șef DNA în 15 octombrie.





Adina Florea a primit aviz negativ din partea procurorilor CSM, care au invocat o rezistenţă la stres și o capacitate de analiză scăzute și sincope în raportarea la valori precum onestitate şi imparţialitate din partea procurorului.





În 18 octombrie, președintele Klaus Iohannis spunea că a cerut experților din Administrația prezidențiale să verifice legalitatea propunerii Adinei Florea la șefia DNA, amintind că aceasta a primit aviz negativ de la CSM. Șeful statului spunea că DNA are nevoie de o persoană independentă la conducere care să continue lupta anticorupție.





"România nu poate face pași înapoi în lupta anticorupție, DNA are nevoie de o persoană independentă, care să-și asume această luptă grea. Nu e posibil să facem pași înappoi. (...) Are un aviz negativ de la CSM, care conține lucruri care trebuie să ne dea de gândit. Chestiunea mă preocupă. Am solicitat departamentului de resort să verifice legalitatea acestei propuneri. Nu voi accepta nimic care să reprezinte un pas înapoi privind lupta anticorupție”, declara președintele.