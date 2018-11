Codrin Ștefănescu: Putem inversa, să o propunem pe Olguța la Dezvoltare și pe Ilan la Transporturi

”Se pot face multe lucruri, putem inversa să propunem pe Olguța la Dezvoltare și Ilan la Transporturi și să nu poată refuza. În orice caz suntem șocați. Olguța Vasilescu e unul dintre cei mai buni manageri pe care i-am avut. Nu sunt schimbătoare vremurile și oamenii de partid sunt oameni competenți. În funcție de ce ne-am propus trebuie să apăsăm un pic pe accelerație, pentru că în ultima perioadă am tot fost șicanați de dl Iohannis, de grupurile #rezist și de rezoluția în PE și de grupurile în Parlamentul European”, a declarat Ștefănescu, într-o intervenție telefonică la Antena 3, potrivit Mediafax.Acesta l-a acuzat pe Klaus Iohannis de o ”sabotare continuă a intereselor românești”.”Este inadmisibil modul în care se comportă președintele României. Aici vorbim de sabotarea continuă a intereselor românești. Cum poți să refuzi niște miniștri fără niște explicații pentru români. Adică pe ce considerente refuzi? Totuși declarațiile astea halucinante trebuie să se oprească odată și dl Iohannis să intre în limitele constituționale. Ce motiv are s-o refuze pe Olguța Vasilescu? Când vorbim de Iohannis există riscuri. Într-o țară normală nu s-ar fi petrecut așa ceva niciodată, dar noi ne-am obișnuit cu reacțiile dl Iohannis. Ba să susțină abuzurile. (...) Când coaliția de guvernare propune ceva nu faci decât să iei act”, a spus proaspătul secretar general al PSD.Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că nu va semna decretele de numire în funcția de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguța Vasilescu și pentru Ilan Laufer, care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltării Regionale.