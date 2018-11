Legea circulaiței pe drumurile publice amanata pentru 2019. Dispută în comisia de transporturi între aleșii ALDE și PSD

Comisia pentru Transporturi din Camera Deputaților a discutat, marți dimineață, un proiect de lege privind circulaţia pe drumurile publice, scrie Mediafax.Deputatul PSD Alexandru Rotaru a propus un amendament potrivit căruia permisul de conducere se reține la acumularea a 25 puncte de penalizare, față de 15 puncte de penalizare, așa cum este în prezent.Vicepreședintele comisiei, deputatul ALDE Ștefan Alexandru Băișanu, a spus că nu susține propunerea pentru că o asemenea „larghețe” se va traduce în șoferi care vor face ce vor pe șosele.„Eu mi-aș dori să fie 10 (punct de penalizare pentru reținerea permisului - n.r.). Să vă explic de ce. Haideți să nu ne jucăm cu lucruri de genul ăsta, de la 15 la 25, eu când greșesc las carnetul la poliție, îmi revin. Dacă lăsăm larghețea asta ne vom trezi cu oameni care vor face orice, când vor, pe șoselele patriei, gândindu-se că ne-a mai dat Parlamentul mai multe puncte”, a spus deputatul ALDE.„Așa nu mai susținem, dle Băișanu, amendamentul dumneavoastră”, i-a replicat social-democratul Rotaru.Din acel moment, discuția a degenerat.„Dacă nu îmi susțineți amendamentul, domnilor de la PSD, știți unde mă doare? Știți unde mă doare, domnul...? Dacă dumneavoastră mă amenințați că nu îmi susțineți amendamentul, ești penibil, da?”, i-a spus Băișanu (ALDE) lui Rotaru (PSD).Social-democratul i-a cerut să fie cumpătat.„Nu v-am amenințat. Fiți cumpătat în reacții. Eu nu m-am adresat așa. Ați reținut greșit. Dle Băișanu, nu te-am amenințat cu absolut nimic. Nu mai visați amenințări”, a spus Rotaru.În discuție a intervenit și deputatul PSD Cătălin Rădulescu, care a spus că social-democrații nu i-au atacat pe cei din ALDE.„Vă rog să rămânem în limitele bunului simț. Când un coleg al meu de la PSD a propus un amendament, indiferent ce amendament propune, Fane, noi suntem parlamentari și e dreptul fiecăruia să facă amendamente. Că ne plac, că nu ne plac, ăsta e apanajul Parlamentului. Nimeni nu comentează. Aș ruga să ne respectăm reciproc, să nu mai facem astfel de afirmații penru că colegii mei nu au făct astfel de afirmații față de ALDE sau față de tine personal. Vă rog să rămânem colegi”, a spus Rădulescu.„Având imaginație, mi-am dat seama că Fane sunt eu. Sunt Ștefan, Alexandru, dar nu Fane. Acum, ce să zic? Mitralieră, cum să spun?”, i-a replicat Băișanu.Deputații prezenți în sală au început să râdă.Președintele de ședință, deputatul PNL Lucian Bode, a intervenit pentru aplanarea conflictului. „Nu, vă rog, până aici. Stop!”, a spus acesta.Băișanu le-a mai transmis celor din PSD că el nu a venit în Parlament să îi fie frică.„Nu-mi puneți pumnul în gură, am tot dreptul să vorbesc, da? Eu am venit cu o propunere, colegii de la PSD au venit cu altă propunere. Nu am nicio problemă. Propunerea mea poate să pice. De-aia suntem parlamentari, să comentăm, fără să-i înfierăm pe cei care au făcut propuneri. În momentul în care colegul a propus 25 de puncte eu nu am comentat, am venit cu altă propunere, am spus că nu sunt de acord cu creșterea numărului. Dar pentru asta nu trebuie sa fiu înfierat, să mi se pună pumnul în gură și să mi se spună că nu am dreptul să vorbesc, da? Colegul mi-a spus . Nu-mi susțineți absolut nimic, nu e o problemă. Eu am venit să fac propuneri legislative, nu să-mi fie frică”, a declarat deputatul ALDE.Din cauza discuțiilor contradictorii prelungite, membrii comisiei de Transporturi a votat ca proiectul de lege să fie amânat „ca să ne liniștim” pentru următoarea sesiune parlamentară.„O să reluăm dezbaterile începând cu februarie 2019”, a spus președintele comisiei, Lucian Bode.