PROFIL Cine este Niculae Bădălău, ministrul propus la economie- Un personaj controversat, care spunea în urmă cu două luni că "PSD e vulnerabil pentru că avem un lider vulnerabil"

​​Niculae Bădălău (58 de ani), senator PSD de Giurgiu și președinte PSD Giurgiu, este un personaj foarte controversat, care, în ultima perioadă, s-a remarcat prin jocul dublu făcut în cadrul disputelor din partid. În urmă cu câțiva ani a fost cercetat pentru spălare de bani și fals în declarații, însă acuzațiile nu au fost dovedite. În 1988 a fost condamnat la un an de închisoare după ce ar fi furat patru saci de grâu, însă ar fi beneficiat de grațiere, potrivit Antenei 3. Firmele controlate de fiul său are numeroase contracte cu statul, dar și contract pentru o finanțare din fonduri europene cu Ministerul Economiei.

Cum a trecut dintr-o tabără în alta



Scandal din cauza unui lac pe care Bădălău voia să-l transfere la Consiliul Județean Giurgiu, după modelul Belina



Bătaie la o nuntă



Probleme cu justiția



Afacerile cu statul



Studii: Doctor în științe economice, dar nu precizează unde a obținut diploma

Declarația de avere: Multe proprietăți și o donație ciudată de 25.000 euro

În urmă cu doar două luni, pe 19 septembrie, Niculae Bădălău spunea despre PSD este vulnerabil din cauza problemelor lui Liviu Dragnea în justiției, dar și a modului său de acțiune care a atras oprobriul unei importante părți a societății românești. Tot atunci, Bădălău a semnat o scrisoare anti- Dragnea, alături de alte 20 de persoane, precum Paul Stănescu, Gabriela Firea sau Adrian Țuțuianu. "Mă raliez declaraţiei comune a colegilor mei, un demers întru totul democratic, menit să salveze partidul într-un moment dificil", spunea Bădălău pe 19 septembrie. Însă, pe 21 septembrie, în ședința CEx, s-a răzgândit și nu a mai susținut scrisoarea. Câteva zile mai târziu a spus că nici măcar nu a fost vreodată de acord cu înlocuirea lui Liviu Dragnea de la șefia PSD. nu am votat împotriva domnului Dragnea, nu am votat cu grupul pentru că nu era ceea ce gândisem."Erau 16 puncte, cu primul punct nici eu nu am fost de acord, dar, din păcate, am făcut greşeala să plec într-o vacanţă cu familia care era programată de şase luni şi cât am fost s-au schimbat anumite principii, în primele discuţii nu au fost, pentru că era foarte clar că eu nu făceam greşeala (...) Eu nu am votat împotriva domnului Dragnea, nu am votat cu grupul pentru că nu era ceea ce gândisem", a declara Bădălău pe 27 septembrie. În aceeași zi a mai spus că a discutat cu Liviu Dragnea despre situaţia guvernului şi este posibil ca organizaţia judeţeană PSD Giurgiu să aibă din nou un ministru. Două zile mai târziu a participat la o petrecere cu ocazia zilei de naștere a iubitei lui Dragnea.La începutul lunii noiembrie, Niculae Bădălău a fost amendat cu 5.000 de lei pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și i-a fost anulat permisul de port armă. Motivul este că nu a păstrat o armă în condiții care să nu permită accesul la ea a persoanelor neautorizate. Reamintim că la spargere dată în casa senatorului PSD Niculae Bădălău a fost furată și o armă.Bădălău a intrat în atenția presei și la sfârșitul lunii august, când deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel a publicat pe pagina sa de Facebook o înregistrare video de la o nuntă în care un cântăreț de manele urează sănătate „pentru nașul Nicu Bădălău și pentru tot PSD-ul”, înainte de a cânta o melodie cu versurile „să vină Diaspora, că noi ne p...m pe ea”. Bădălău a confirmat atunci, pentru Mediafax, autenticitatea imaginilor, dar a precizat că dezaprobă mesajul transmis. Acesta a spus însă că „nu e petrecere la români dacă nu ai bere și manele”.Niculae Bădălău s-a aflat, în primăvara acestui an, în mijlocul unui conflict cu parlamentarii ALDE, mărul discordiei fiind transferul lacului de acumulare Ogrezeni-Grădinari-Bucşani și a altor bunuri de la "Apele Române" în administrarea Consiliului Județean Giurgiu. Ar fi fost o acțiune pe modelul lacului Belina, care a trecut, în 2013, de la Apele Române la Consiliul Județean Teleorman. Diferența era că în cazul lacului din Giurgiu, Bădălău voia transfer prin lege, nu prin Hotărâre de Guvern. Legea trecuse de Senat, însă PSD nu a avut sprijinul ALDE în Camera Deputaților. Legea naște controverse, mai ales că nu era clar ce ar urma să se întâmple cu acest lac după transfer. În plus, încalca două decizii ale Curții Constituționale, potrivit Consiliului Legislativ.Ogrezeni este localitatea în care s-a născut Bădălău și locul în care deține o casă de vacanță.În septembrie 2017, liberalul Marin Anton s-a plâns că președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, l-a jignit, l-a amenințat și l-a lovit în timp ce erau la o nuntă. Liberalul a depus plângere la Poliție și a fost la IML pentru certificat medico-legal. Bădălău a negat incidentul și a spus că doar au avut un schimb de replici."Bădălău era într-un cerc de 6-7 bărbați și a început să mi se adreseze cu amenintari și jigniri, iar incidentul a culminat când a venit spre mine și m-a lovit cu pumnul în gură", a declarat liberalul.Anton a afirmat că după ce a fost lovit a fost luat de acolo de barbații din acel grup, printre care și fiul lui Badalau, care ar fi recurs și el la violențe verbale.În anul 1988, Niculae Bădălău a fost condamnat la un an de închisoare cu executare la locul de muncă. Era subinginer la CAP, de unde a furat patru saci cu grau pe care i-a vandut unui localnic pentru 1200 de lei. Bădălău a fost graţiat de Nicolae Ceauşescu, precizaÎn 2009 a fost în atenția ANI, care a sesizat DIICOT cu privire la suspiciunea de spălare de bani și fals în declarații. Ulterior, a fost cercetat de DIICOT, dar acuzațiile nu au fost dovedite.În perioada 2001-2003 a fost subprefect de Giurgiu, iar în perioada 2003-2004 a fost prefect al județului. În perioada 2004-2008 a fost deputat PSD, iar în perioada 2012-2016 a fost senator PSD. Acum se află la al doilea mandat de senator.În perioada martie 2010-decembrie 2012 a fost manager la S.C. NBG SRL. Această firmă ar fi beneficiat de mai multe contracte cu statul, potrivit unui articol din 2013 publicat în România Liberă.Fiul senatorului, Radu Bădălău, a câştigat prin firma sa, NBG SRL, la care şi Niculae Bădălău a figurat ca angajat, şase licitaţii, în perioada noiembrie 2009 - mai 2012. Un contract a fost încheiat în mai 2012, cu Primăria Bolintin Deal şi este în valoare de 1 milion de lei. Un altul este încheiat cu Consiliul Local Buturugeni, 12 iunie 2009, pe durata unui an şi este în valoare de 1,2 milioane lei, scriaDe asemenea, NBG SRL împreună cu Complissa Mid Install 2003 SRL au câştigat în 30 noiembrie 2010, un contract în valoare de 3,1 milioane de lei cu Primăria comunei Crevedia Mare. NBG SRL a mai obţinut, în 16 decembrie 2010, un contract pe 34 de luni cu Primăria Colibaşi, în valoare de 6,3 milioane de lei. Un alt contract, de 6,6 milioane de lei, a fost obţinut în 10 octombrie 2011 cu Primăria Cornetu, durata acestuia fiind de 12 luni, iar în 23 aprilie 2012 a încheiat un contract pe 7 luni, în valoare de 43.309 lei, cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) Bucureşti.NBG SRL a avut şi un contract de prestări servicii cu Primăria Bolintin Deal în valoare de 30.650 de lei, obţinut prin încredinţare directă. O altă firmă a fiului lui Bădălău, SC International Building SRL, căreia senatorul i-a împrumutat 204.700 de lei, a avut un contract de prestări servicii în valoare de 60.000 de lei cu cealaltă firmă a familiei, NBG SRL.Însă, contractele cu statul nu se opresc aici. Potrivit declarațiilor de interese, o asociere din care face parte din General Building International a încheiat în 2014 un contract de proiectare și lucrări de 5,7 milioane lei cu Primăria Iepurești din Giurgiu. În iunie 2016, General Building a încheiat cu primăria Ghimpați un contract de 2,6 milioane lei. În septembrie 2016 o altă asociere din care face parte această firmă a încheiat un contract de 7,6 milioane de lei cu Primăria Florești-Stoenești. În declarațiile de interese a fost trecut și un contract de prestări-servicii catering încheiat între Ballroom Saga SRL cu Școala Gimnazială nr.1 Bolintin- Vale.În 2014, firma NBG SRL a obținut de la Ministerul Economiei fonduri europene nerambursabile de peste un milion de lei, prin programul Creșterea competivității economice, pentru modernizarea activității firmei prin dotarea de utilaje, valoarea proiectului fiind de peste 2 milioane de lei. Potrivit contractului de finanțare, proiectul urma să fie implementat să fie implementat pe o perioadă de 12 luni, cu o durabilitate de 3 ani și o valabilitate de cinci ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.Potrivit CV-ului, Bădălău este din 2013 "Doctor in Stiinte Economice/ Domeniul Management", disciplina principală studiată fiind "Managementul Administratiei Publice. Strategii de Modernizare". Nu precizează însă la ce instituție de învățământ a obținut diploma.În perioada 2004-2008 a studiat dreptul la Universitatea Bioterra, BucurestiCa mulți alți politicieni, este și absolvent al Colegiului Național de Apărare.În perioada 1981-1985 a studiat la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare, iar în perioada 1997-2002 la Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" București.Niculae Bădălău deține împreună cu soția sa, Rodica Bădălău, cinci terenuri, dintre care patru în intravilan, în Bolintin Vale și București. De asemenea, mai au o casă de vacanță de peste 400 mp în Ogrezeni, Giurgiu (o parte din ea moștenită, iar cealaltă cumpărată) și o casă de locuit de 863 mp în Bolintin Vale. Deține și o motocicletă Yamaha din 2006. În declarația de avere sunt trecute bijuterii de 25.000 euro și tablouri de 12.000 euro.În conturi are aproape 35 de mii de euro, 93 de mii de lei și 6 mii de dolari.Soția sa, cadru didactic, a primit o donație de 25.000 lei de la un anume Tudor Marin din Bolintin Vale.Senatorul Niculae Bădălău a împrumutat General Building International SRL cu 204.700 lei, se mai arată în declarația de avere.