PROFIL Cine este Constantin Bogdan Matei, propus de PSD pentru postul de ministru al Tineretului - profesor de sport, senator. Întrebat despre un presupus pachet de "legi ale lui Hammurabi” care urma să ajungă la vot în Senat, el cerea timp să se acomodeze și să studieze

Constantin Bogdan Matei a urmat cursurile Grupului Şcolar "Henri Coandă " din Râmnicu Vâlcea, iar în 2004 a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Management în Sport la Universitatea "Lucian Blaga " din Sibiu.

Din 2005 și până în 2016, el a fost profesor de sport la Şcoala Gimnazială "Anton Pann" din Râmnicu Vâlcea, unde timp de doi ani (2013-2015) a fost și director adjunct. Înainte de a deveni senator, a fost, timp de câteva luni, adjunct al șefului Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea.





El a fost ales senator la alegerile din 2016, fiind primul candidat pe lista PSD Vâlcea. În mamndatul de parlamentar, Constantin Bogdan Matei a luat cuvântul de nouă ori în plen, a avut o sigură declarație politică și o singură interpelare, potrivit site-ului Senatului.





În ianuarie 2017, el a fost întrebat, alături de alți parlamentari, dacă știe că ar exista "un pachet de legi al lui Hammurabi care nu a fost votat în mandatul anterior" și ce va face când va ajunge la Senat acest proiect de lege. "Aşa cum v-am spus, suntem la început, daţi-ne răgaz să ne acomodăm, daţi-ne răgaz să studiem", le-a răspuns el jurnaliștilor de la Antena 1.





Senatorul PSD spunea, într-un interviu acordat în noiembrie 2016 unui site local, că joacă fotbal de la 12 ani şi a activat, în facultate, la echipa Universitatea Sibiu, care juca atunci în Liga a III-a. "Am ajuns să antrenez copii pentru că asta mi-am dorit cel mai mult, iubesc să antrenez copii de la grupe foarte mici. Acum am deja din prima generaţie la care am fost diriginte, copii care au ajuns studenţi şi câţiva promit să ajungă sportivi foarte buni…”, afirma Constantin Bogdan Matei.





El mai spunea că ”România are nevoie de o legislaţie care să ajute mai mult la dezvoltarea copiilor, la sănătatea acestora și la procesul de învăţământ". "Aici ar trebui introduse legi, dar cred că mă voi axa pe o tentativă de schimbare a actualei Legi a Sportului, care are multe lacune. Am discutat cu multe cadre didactice şi am discutat deseori cu al meu coleg senatorul Laurenţiu Coca pe care îl respect foarte mult şi care a fost şi el fotbalist. Amândoi credem că trebuie încurajate legislativ companiile, dar şi persoanele fizice, care vor aloca fonduri direct echipelor de copii, de la toate disciplinele. Mulţi părinţi nu îşi permit să ducă copilul la un sport. Iar România pierde astfel talente desoebite", afirma Constantin matei, înainte de a prelua mandatul de senator





El mai spunea că a fi profesor este ceva demn, iar a fi profesor de sport "este ceva deosebit, nu numai onorabil".