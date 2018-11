Stenograma ședinței conducerii Camerei Deputaților - Iordache: Eu nu am făcut niciun gest obscen. Ce am avut să vă spun, v-am spus pe gură

Incidentul a fost semnalat în urmă cu câteva zile de deputatul USR Iulain Bulai și este confirmat de stenograma ședinței Biroului Permanent din 14 noiembrie. Dialogul dintre cei doi are loc în contextul în care reprezentantul USR i-a spus că trebuie să își ceară scuze. La ședință a participat și președintele Camerei, liderul PSD, Liviu Dragnea, care însă s-a recuzat și l-a lăsat pe Iordache să conducă ședință pentru că pe ordinea de zi figura și solicitarea PNL care îl viza direct, cea referitoare la revocarea sa din funcție. Solicitarea a fost respinsă la finalul ședinței. Un alt subiect a fost legat de faptul că Viorica Dăncilă nu a mai venit la Ora premierului pentru a da explicații pe legile justiției (motivul invocat de PSD a fost că aceasta trebuia să meargă la ceremonia de la Cotroceni).





Redăm dialogul așa cum apare el în stenograma ședinței.





Iulian Bulai: Domnule preşedinte, solicit o informare din partea dumneavoastră, pentru că azi dimineaţă nu am putut să ajung de la 9 şi zece la 9 şi jumătate la şedinţa de BP.





Florin Iordache: Da, vă răspund eu. (...) Că eu conduc şedinţa.





Iulian Bulai: Vă mulţumesc! Asta era o primă, şi a doua, o rugăminte, ca la următorul plen, dumneavoastră personal să vă cereţi scuze faţă de colegii pe care i-aţi insultat astăzi prin gestul dumneavoastră.





Florin Iordache: Vă răspund şi la ..., pentru... scurt, sunt două chestiuni. Deci, la prima chestiune, au participat majoritatea membrilor Biroului permanent. La ora 9,00, am luat legătura cu doamna prim-ministru pentru că, aşa cum ştiţi, la ora 10,00 trebuia să fie prezentă. Şi am constatat că la ora 10,00 dumneaei este împreună cu o parte din membrii Cabinetului, este invitată la Preşedintele Iohannis.







Florin Iordache: În ceea ce înseamnă a doua solicitare a dumneavoastră, vreau să vă spun aşa: în momentul în care am plecat de la tribună, am făcut un gest care din punctul meu de vedere nu trebuie interpretat ca o insultă sau ca un gest obscen la adresa vreunui coleg, că nu aveam nicio problemă.





Iulian Bulai: Glumiţi acum! Aveţi o interpretare nouă a ce înseamnă un gest obscen?!





Florin Iordache: Domnule coleg, credeţi dumneavoastră că momentul în care mâna are un anumit parcurs prin cameră poate fi interpretat în vreun anumit fel? Că eu nu am avut nici un fel de..., ce am avut de spus, v-am spus pe gură.





Iulian Bulai: Sunteţi înregistrat, domnule preşedinte că aţi arătat nişte gesturi obscene.





Florin Iordache: Bun, domnule coleg, mi-aţi cerut un punct de vedere? V-am răspuns, trecem mai departe. Dacă la ordinea de zi a şedinţei de Birou permanent sunt intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi aşa cum este prezentată.





Luni, Bulai a relatat că Iordache ar fi recidivat, făcând același gest la adresa deputatul PNL Raluca Turcan, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților.



