Opoziția propune accesul presei la ședințele conducerii Camerei: „Dl Iordache s-ar comporta mult mai respectuos” / Dragnea: „Nu va mai fi dialogul surzilor?” / Iordache: „Poate extindem ca şi CSAT-ul să fie şedinţă publică”

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a discutat în ședința din 12 noiembrie, potrivit stenogramei oficiale consultată de Mediafax, o propunere a deputatului Iulian Bulai (USR) privind permiterea accesului presei în sala de şedinţă a Biroului Permanent sau/şi transmiterea live a acestora pe site-ul Camerei Deputaților, la fel cum se transmit şedinţele de plen sau reuniunile comisiilor, şi apoi publicarea înregistrărilor împreună cu stenogramele.„Această solicitare vine în lumina mai multor abuzuri din cadrul Biroului Permanent, de cele mai multe ori am văzut aici un dialog al surzilor, oameni care nu înţeleg şi nu vor să accepte argumentele anumitor colegi care fac unele solicitări şi mi se pare foarte normal să avem o prezenţă exterioară, să avem o prezenţă a presei sau cel puţin să transmitem prin intranet şedinţele de aici, pentru a aduce mai multă claritate dezbaterilor care se desfăşoară aici pentru a transparentiza activitatea, mai ales, ţinând cont de faptul că acest for care trebuia să fie un for de negociere între diferite partide politice pe anumite chestiuni care ţineau de, lucrările Parlamentului, ale plenului, nu funcţionează. În lumina acestei disfuncţionalităţi, vine această solicitare de transparentizare activităţii şedinţelor de BP”, a declarat inițiatorul propunerii, potrivit stenogramei.Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, i-a replicat: „Deci, să înţeleg că, dacă va fi presa prezentă, nu va mai fi dialogul surzilor? Adică vom reuşi să înţelegem, să ne înţelegem unii pe alţii, sau...”.Deputatul USR a adăugat că, de exemplu, dacă presa ar fi avut acces în timp real la acea ședință a conducerii Camerei Deputaților, atunci deputatul PSD Florin Iordache ar fi avut alt comportament.„Din experienţa mea, vă pot spune că politicienii se comportă mult mai respectuos unii cu alţii atunci când ştiu că sunt văzuţi de mai multă lume. Domnul Iordache nu ar fi ţipat aşa de mult astăzi, s-ar fi comportat mult mai galant şi mult mai respectuos dacă ar fi fost prezentă presa în sală, de exemplu”, a indicat Bulai.Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, s-a opus propunerii și s-a întrebat, ironic, de ce ședințele CSAT nu sunt publice.„Deci, extinzând propunerea domnului Bulai, de ce CSAT-ul are şedinţă care nu se transmite public? Poate extindem şi spunem şi CSAT-ul să fie şedinţă publică. Atâta timp cât există un regulament, există o normă, cred că a face public din orice, mi se pare, sau în timp real, cred că e total greşit. Eu vă propun domnule preşedinte, să respingem această solicitare şi să urmăm ca şi până acum, pe Regulament”, a spus Iordache.Dragnea a spus și el, ironic, că nu are experiența deputatului care a făcut propunerea, după care a cerut Secretariatului General să informeze dacă se pot transmite live ședințele de Birou Permanent.„Daţi-mi voie, domnule Bulai. Eu nu am experienţa dumneavoastră, dar vă urmăresc cu atenţie şi încerc să prind. Mi-a plăcut foarte mult când aţi spus că politicienii... adică dumneavoastră nu sunteţi politician. Noi, ăştia, politicienii, suntem analizaţi de dumneavoastră, şi eu chiar vă urmăresc cu foarte mare atenţie, pentru că învăţ din experienţa pe care o aveţi. Eu o să vin cu o altă propunere şi anume să amânăm discuţia despre această solicitare şi să rugăm Secretariatul general să ne spună dacă din punct de vedere tehnic ar fi posibilă transmisia live, pe intranet (...) Deci, până la următorul Birou permanent, vreau să ne faceţi şi nouă această informare ca să putem discuta în cunoştinţă de cauză, să nu fie un dialog al surzilor, când unii cer şi alţii nici măcar nu vor să asculte argumente”, a declarat Liviu DragneaBulai a vrut să-i dea o replică lui Iordache, dar Dragnea l-a oprit.„Păstraţi-vă până în momentul în care o să fie transmise live, că acum chiar se pierde tot farmecul”, a spus președintele Camerei Deputaților.Deputatul USR i-a spus lui Dragnea că are „o atitudine extraordinar de deschisă astăzi”, iar liderul PSD i-a răspuns că e din cauza faptului că îl doare spatele.„Să vă spun de ce: mi-a înţepenit mijlocul de vineri şi de abia mai stau în picioare şi cine ştie, plus că mai sunt şi acuzat că vreau să lichidez pe nu ştiu cine, acum am înţeles de altcineva”, i-a răspuns Dragnea.