Cătălin Rădulescu (PSD), despre violențele din Franța: Nenea Juncker, colegul Timmermans, nu reacționați?

"Alooo, Realitatea tv, Parlament European, nenea Juncker, colegul Timmermans, publicații internaționale, hastag rezist, președinte Iohanis, și toți marii oratori de la Bruxelles, nu reacționați rupându-va hainele de pe voi, ca la mitingul din Franța, un om a murit, alții sunt în stare grava, au fost gazați , bătuți și “acțiunea jandarmilor francezi a fost disproporționată fata de a celor care blocau străzile “? Unde sunteți toti cei care condamnați PSD-ul și Guvernul României, unde sunteți toți care inclusiv in MCV și în rezoluția Parlamentului European făceați vorbire de acțiunea jandarmilor din București? Unde sunteți ipocriților care condamnați totdeauna România atunci când vă place și închideți ochii atunci când același lucru se întâmpla în țările voastre europene preferate? Nu cereți acum și un MCV și în Franța, nu faceți scandal și nu condamnați acțiunea guvernului francez și a jandarmeriei?", a scris Cătălin Rădulescu duminică pe Facebook, potrivit Mediafax.Acesta se mai întreabă cum de acești "ipocriți" pun condiții României, prin raportul MCV, țară în care nu există asasinate politice sau ale jurnaliștilor și în care corupția e mult sub nivelul alor state europene, "unde la orice miting bateți și gazați"."Cum măi, ipocriților tot puneți condiționalități prin MCV României, unde nu sunt asasinate politice, unde nu sunt asasinați jurnaliștii, unde nu sunt atentate teroriste, unde lumea se plimba la sărbători pe străzi fără sa le fie teama ca un nebun poate intra cu un camion în ei, unde granițele sunt sigure fără ziduri și sârmă, și unde chiar și corupția e mult sub nivelul țărilor voastre europene preferate, și nu condamnati , nu faceți MCV-uri și rezoluții parlamentare, țărilor voastre, unde la orice miting bateți și gazați? De ce vă purtați cu dubla măsura și de ce faceți diferențe între noi și voi? Vă întrebați și va mirați de ce reacționăm prin declarații politice chiar dacă suntem în aceeași familie politica? Ia spuneți d-na Gomes, d-le Timmermans, colegi socialiști ca măcar de la populari nu avem pretenții, nu mai sunteți critici acum , nu mai sunteți “ îngrijorați “, nu mai faceți rezoluții?", a explicat Rădulescu.Social-democratul a mai spus că nu România este responsabilă pentru creșterea euroscepticismului, ci oficialii europeni care tratează preferențial unele țări."Vedeți, nu noi suntem vinovați pentru creșterea euroscepticismului în România, ci voi cei care tratați unele țări într-un fel și altele altfel. Mi-ar plăcea ca sa văd aceeași reacție din partea unor jurnaliste românce isterizate care după mitingul din București țipau și înjurau ca la usa cortului la o anumită televiziune iar acum “ neghiolbancele “ tac chitic. Ăsta e adevărul. Așa ne-am denigrat iresponsabil și fără motiv țara ca străinii sa ne taxeze În țările lor europene, lucrurile sunt mult mai grave din toate punctele de vedere, însă lor li se permite orice iar noi suntem puși la stâlpul infamiei, pentru că da, noi suntem români, iar europenilor de “ clasa“ li se permite orice", a completat deputatul PSD.Acesta conchide că România va fi partener egal cu restul statelor europene atunci când vor fi aplicate aceleași reguli peste tot, când va exista DNA și ANI în toate țările membre UE, iar când Româniiei i se va permite să critice felul în care este schimbat procurorul general în Germania sau cum se fac legile justiției în Olanda și Franța."Când aceeași regulă se va aplica peste tot la fel, când MCV va fi în toate țările europene, când DNA și ANI vor fi în toate țările europene, când și României i se va permite să critice cum este schimbat procurorul general în Germania, cum se fac legile justiției în Olanda și Franța sau cum se acționează împotriva corupției în Austria, atunci vom fi parteneri egali. România a fost dintotdeauna o țară europeană cu sau fără MCV, cu sau fără Schengen, care și-a respectat toți partenerii europeni, dar este o țară liberă, independentă, autonomă și cere același respect și același tratament din partea tuturor țărilor partenere europene", a afirmat Rădulescu.Cel puţin 400 de persoane au fost rănite, după ce mii de persoane au protestat o zi şi o noapte în Franţa, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a introdus taxe mai mari de combustibil, a declarat duminică ministrul francez de Interne, Cristophe Castaner, relatează France 24.Manifestanţii au blocat mai multe drumuri şi autostrăzi. Printre răniţi s-au aflat şi ofiţeri de poliţie şi pompieri. Castaner a declarat, pentru postul RTL, că aproximativ 288.000 de oameni au participat la protestul de sâmbătă în aproximativ 2.000 de locaţii diferite din ţară. Doar 3.500 au rămas să protesteze peste noapte.Organizatorii protestului au cerut ca acesta să fie continuat duminică în 150 de locaţii din Franţa. Sâmbătă, un protestatar a murit după ce a fost lovit în mod accidental de un autovehicul.