Călin Popescu Tăriceanu, întrebat despre remanierea guvernamentală: Îmi păstrez aprecierile la adresa ministrului Tudorel Toader

Chestionat de jurnaliști despre ce se va întâmpla la Comitetul Executiv Național al PSD de luni, liderul ALDE a punctat că își menține poziția cu privire la ministrul Justiției, Tudorel Toader.„Eu nu sunt prezicător, dar aprecierile pe care le-am făcut la adresa domnului Tudorel Toader mi le păstrez”, a spus el.De altfel, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că și-ar dori ca la Ministerul Transporturilor să existe mai multă implicare pe proiectele mari de infrastructură.„Eu la ministerul Transporturilor nu am făcut critici punctuale. Mi-aș dori ca ministerul Transporturilor, care are o funcție specială de dezvoltare pe infrastructură, să fie cât mai mult angajat pe proiecte mari. Sunt anumite obstacole pe care le constatăm, obstacole care sunt de ordin legislativ și administrativ, care fac ca aceste mari proiecte de infrastructură să evolueze încet”, a spus Tăriceanu.În context, liderul ALDE a precizat că a purtat discuții cu colegii de la PSD cu privire la legea achizițiilor publice, care „a devenit una foarte groaie”.„Am discutat zilele trecute cu colegii din PSD despre actuala formă a legii achizițiilor publice, care a devenit una foarte greoaie. Am aflat acum, de curând, că, în baza legii achizițiilor publice, nu există o singură oferă care se face, se face întâi o ofertă tehnică (...) după care se trece la oferta financiară. (...) La noi, parcă, toate aceste proceduri sunt făcute să întârzie nu numai lucrările de infrastructură, de transport, ci toate domeniile”, a spus Tăriceanu.Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni luni, de la ora 11.00, la Parlament, potrivit unui anunț al partidului. Pe ordinea de zi sunt incluse discuții despre remanierea guvernamentală, au spus surse ale formațiunii pentru Mediafax.În ședința CExN pentru remaniere, liderii PSD vor analiza un raport intern privind îndeplinirea programului de guvernare pe domenii de activitate, precum și un al doilea raport, al premierului Viorica Dăncilă, vizavi de activitatea fiecărui ministru.