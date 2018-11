Raluca Prună: Am greșit, acceptând sa stau intr-un guvern tehnocrat când trebuia sa avem anticipate. Am ajutat PSD sa își revină și sa câștige alegerile

”Pe culmile manipulării. Dacă nu știați, sunt autoarea raportului MCV, e scris de mine\uD83D\uDE1C Sau ca să citez exact din exprimarea voit pretențioasa, în fapt imbecilă de-a dreptul, a unuia care cică a fost demnitar al statului român (bietul stat), sunt ‘amprenta raportului MCV 2018’. Whatever this is. Istoricii analfabetismului funcțional vor descifra asta când timpul va fi venit. Trebuie să admit și că sunt nerecunoscătoare. Că deși m-a votat PSD în parlament acum 3 ani, o dată cu tot guvernul Cioloș, sunt azi împotriva PSD. Fals, sunt împotriva hoției indiferent de partid. Dar admit că am greșit , acceptând să stau într-un guvern tehnocrat când de fapt trebuia să avem anticipate. Am ajutat prin munca mea PSD să își revină și să câștige alegerile. Asta este crucea pe care eu și alții din acel guvern o purtăm. Nu mai pun la socoteală că am contribuit efectiv la alegeri libere în 2016, nefraudate. Am dat viza de legalitate pe un act pe care apoi PSD l-a aruncat la gunoi.





În rest, o manipulare atât de proastă numai în versiunea istoriei scrisă pentru idioți mai poți întâlni. Pentru cei cu măcar 1 sinapsă, raportul MCV e adoptat de colegiul de comisari. Adică de 28 de demnitari, numiți comisari, din 28 de state membre care compun Uniunea azi. Inclusiv din România din care avem un comisar numit de PSD - pentru rigoare. Acestea fiind spuse, ar trebui să fiu încântată. Postul de televiziune care lansează asemenea enormități și petrece minute în șir de antenă să discute despre cum am scris eu raportul MCV îmi face de fapt campanie gratis. Și mă face să cred că trebuie să candidez. Mă gândesc serios. Măcar ca să am timp de antenă și să mă uit în ochii lor să le spun ce cred despre cei ca ei care au adus țara asta în genunchi și fără repere morale. În plus, e așa de mare ticăloșia în main streamul politicii dominante din România, că ar fi păcat să nu venim și noi ăștia de pe stradă că să arătam că suntem mult mai buni. Din toate punctele de vedere.





Pledez vinovată că exact ca sute de mii, milioane de români neafiliați la clasa politică, mi-am făcut o carieră într-o lume paralelă cu clasa asta de politicieni care au infestat cetatea. Adică la timp, pe bune, cu mii de cărți citite, cu examene date pe bune, pe o piață a muncii extrem de competitivă.





Pledez vinovată. Sunt funcționar european de mulți ani, am o funcție de management tot de mulți ani și pot să îmi plătesc facturile fără să depind de PSD sau de alt partid. Mai presus de orice sunt un om liber, nu îmi este frică și nu mă voi lasă intimidată. Și, încă și mai important, nu sunt singură. Suntem mult mai mulți decât cred cei care plătesc manipulările ca cea de ieri.”

Întreaga postare de pe Facebook: