CEx al PSD se întrunește luni pentru a tranșa remanierea lui Paul Stănescu și sancționarea Gabrielei Firea

"La ședința de luni a Comitetului Executiv Național vom discuta și despre remaniere, vom tranșa probabil și chestiuni interne, câte ne-au mai rămas", a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu."Așteptările mele de la această ședință sunt foarte mari, și anume că după acest CEx lucrurile vor intra în normalitate și firesc în interiorul PSD. Ca să intre în normalitate și firesc este obligatoriu să discutăm și să tranșăm veșnicul scandal în care ne implică dna Gabriela Firea și declarațiile care afectează întregul partid”, a explicat Ștefănescu."Și eu și mai mai mulți colegi vom solicita o discuție tranșantă pe acest subiect și vom cere și lămuriri de la dna primar general legate de ultimele poziții ale dânsei în spațiul public, despre tot felul de scrisori deschise și de atacuri la adresa președintelui partidului și a partidului în ansamblu", a indicat social-democratul.La precedenta ședința CEx a fost votată excluderea din partid a altor doi "grei" care au cerut demisia lui Dragnea, Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu Între timp, atacurile lui Firea la adresa lui Dragnea au continuat, iar aceasta a afirmat vineri că își "așteaptă sentința"."Îmi aştept sentinţa. Aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, să vedem ce se va întâmpla acolo. Prea mari surprize nu cred că vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge. Am înţeles că se doreşte, cel puţin pentru început, să rămân fără funcţiile politice - preşedintele PSD Bucureşti şi Ilfov. Îmi aştept sentinţa cu demnitate, cu capul sus. Am intrat în PSD simplu membru de partid voi rămâne simplu membru de partid, dacă asta va fi dorinţa domnului Dragnea", a spus Firea, potrivit Agerpres.Potrivit ei, senatorului Ecaterina Andronescu, proaspăt numită ministru al Educației, i s-a "promis" din partea conducerii susţinere pentru preşedinţia PSD Bucureşti şi postul de ministru al Educaţiei.În ceea ce îl privește pe Stănescu, surse politice afirmau pentru HotNews.ro la începutul luniii că acesta are totuși susținere în partid printre parlamentari și lideri de organizații. Sursele citate susțin că aceștia l-ar fi avertizat pe Dragnea că dacă Stănescu este remaniat guvernul Dăncilă ar putea pica la prima moțiune de cenzură.După ședința CEx din 5 noiembrie, când s-a votat excludere lui Țuțuianu și a lui Neacșu, Stănescu a afirmat că este "cea mai mare greșeală pe care a făcut-o PSD”.Un alt nume pe lista de posibili remaniabili este cel al ministrului Justiției, Tudorel Toader. Mai multe voci din PSD s-au declarat nemulțumite de acesta, în special după scandalul mapei profesionale a procurorului general Augustin Lazăr.Deputatul Florin Iordache i-a reproșat acestuia că nu-și asumă responsabilitatea și preferă să facă postări neserioase pe Facebook, iar senatorul PSD Titus Corlățean a afirmat că, dacă eroarea din dosarul de evaluare este reală, este motiv de nulitate a cererii de revocare a lui Lazăr.Ședința CEx ar urma să înceapă luni la ora 11 la Palatul Parlamentului.