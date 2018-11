Cioloș: USR are un culoar de nișă, electoratul nostru este reprezentat de oameni care așteaptă un partid cu o tentă de seriozitate. Nu zic că USR nu e serios, ci au un alt stil

"Cei 65% (din electorat, n.r.) nu sunt toți indeciși, acolo e un public mai complex. În primul rând, tocmai de asta venim cu o nouă ofertă politică, pentru că am constatat că dacă USR are un culoar pe care îl poate acoperi pe zona asta de indeciși, există un alt culoar pe care îl putem acoperi noi, mai larg. USR are un culoar de nișă pe care îl valorifică foarte bine. Electoratul nostru, așa cum îl vedem acum, este reprezentat de oameni din diferite medii sociale, sunt oameni care au mai votat la alte alegeri, care au fost dezamăgiți si care nu se mai regăsesc și care așteaptă un partid care să dea o tentă de seriozitate. Nu zic că USR nu e serios, ci că ei au un alt stil", a declarat fostul premier într-o dezbatere la Slobozia, citat de site-ul Mișcării, impreunapentruromania.ro În plus, Cioloș a afirmat că a primit "oferte de filiale întregi din partea unor politicieni" pentru partidul său, dar a preferat să nu ia oameni de la alte partide.Dacian Cioloș și Dan Barna, liderul USR, s-au întâlnit luna trecută pentru a discuta despre posibilitatea ca cele două partide să candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare. Discuțiile au creat unele nemulțumiri în USR , potrivit unor surse politice citate de Mediafax.În urmă cu două zile, USR și MRÎ au făcut un apel comun către "politicienii responsabili" să înțeleagă gravitatea semnalului transmis de la Bruxelles și să declanșeze alegeri anticipate. "Aceasta este forma democratică prin care se redă cetățenilor posibilitatea să-și aleagă singuri viitorul țării: gașca infracțională Dragnea sau România europeană!“, spun liderii celor două formațiuni.Cele două formațiuni colaborează la strângerea de semnături pentru campania "Oameni Noi".