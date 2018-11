EXCLUSIV Ana Gomes, eurodeputat socialist: PSD ar trebui exclus din rândul socialiștilor europeni, dacă va continua să fie capturat de oameni corupți, ca Dragnea/ Despre gestul lui Iordache: Oribil, bădărănesc VIDEO

Hotnews.ro: Ca socialist european, cum vedeți ultimele acțiuni ale prietenilor dvs. social-democrați din România? Cum vedeți legile lor privind justiția?

Eu mi-am exprimat îngrijorarea că legile nu îndeplineau condițiile statului de drept ale unei țări membre UE și că într-adevăr erau făcute să împiedice și să zădărnicească lupta anticorupție. Și cred că asta cred și mulți cetățeni ai României, de aceea au fost demonstrații uriașe în România, de aceea cetățeni români care trăiesc în țara mea (Portugalia - n.r.) mi-au împărtășit același punct de vedere, fiind foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă în țara lor. Și, de aceea, săptămâna aceasta, aici, în Parlamentul European, am adoptat o rezoluție privind România , care le transmite îngrijorări autorităților române, să nu continue pe această cale.Da, dar miercuri, a doua zi după această rezoluție, și după raportul MCV al Comisiei Europene, majoritatea PSD-ALDE din Parlamentul României a adoptat o lege care introduce criterii și cerințe noi pentru procurorii anticorupție, ceea ce ar putea cauza probleme de personal Direcției Naționale Anticorupție din România. Care este opinia dvs despre acțiunea aceasta a prietenilor dvs socialiști din România?Uitați, că sunt sau nu sunt colegii mei socialiști, eu nu accept ca niciun guvern, de orice culoare ar fi, să acționeze într-un mod în care să pună sub semnul întrebării lupta anticorupție și mecanismele de luptă anticorupție și independența justiției, precum și lupta împotriva spălării banilor și a infracțiunilor conexe. Dar se pare că asta se întâmplă și bineînțeles că eu condamn asta indiferent de cine ar face-o și o condamn chiar și mai mult dacă e vorba de un coleg socialist, pentru că eu consider că este absolut împotriva valorilor pe care socialiștii ar trebui să le aibă. Tocmai de aceea am și fost destul de critică.Când doamna Dăncilă a venit aici, în Parlamentul European, eu i-am adresat câteva întrebări. De exemplu, de ce nu a fost transpusă în legislația națională Directiva a patra împotriva spălării banilor, pentru care România face obiectul unei proceduri de infringement. În cele din urmă, avea să fie transpusă directiva, dar cu eliminarea unor obligații pentru persoanele expuse politic . Pentru mine, ăsta a fost un semn foarte alarmant, având în vedere cazurile din România și toate suspiciunile din jurul domnului Liviu Dragnea, liderul PSD. Am întrebat-o pe doamna Dăncilă dacă era adevărat, pentru că asta ar fi arătat voință zero de a implementa directiva. Doamna Dăncilă nu mi-a răspuns imediat, dar mi-a spus că va reveni. Nu a revenit, dar am auzit că au fost făcute corecții în această privință, dar legea încă trenează pentru că sunt alte probleme, care țin de controlul asupra finanțării ONG-urilor. Deci, pentru mine e foarte îngrijorător, deși nu am parcurs cel mai nou raport MCV, dar o să-l discutăm în Comisia de libertăți civile a Parlamentului European. Mi s-a spus că evaluarea este foarte sumbră și că avertismentele sunt foarte, foarte serioase. Și eu cred că guvernul României trebuie să fie atent la acest lucru, că românii au nevoie să știe ceea ce se întâmplă, pentru că asta afectează foarte mult imaginea României aici. Iar asta are consecințe imense și pentru Uniunea Europeană, pentru că România se presupune că preia președinția Comisiei Europene semestrul care vine.Da, dar cei de la PSD spun că MCV este ilegal și vor să-l atace la Curtea de Justiție de la Luxemburg.Nu e primul raport MCV, este o serie întreagă de rapoarte MCV. Probabil că în trecut rapoartele MCV au fost destul de condescendente, dar din cauza recentelor acțiuni ale acestui guvern a trebuit să vină cu cerințe mai mari. Iar dacă guvernul României reacționează în felul acesta este total nepotrivit în Uniunea Europeană, pentru că Comisia Europeană este îndrituită, este parte a regulilor care au stat la baza aderării României la Uniunea Europeană, iar MCV era acolo.Miercuri, unul din liderii PSD, domnul Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților și fost ministru de Justiție, a spus în Parlamentul de la București că PSD va merge mai departe cu legislația sa în ciuda opoziției Comisiei Europene, pentru că România este un stat suveran. Doamnă Gomez, în felul acesta își exercită suveranitatea statele membre?Nu, bineînețeles. În această Uniune, suveranitatea este împărțită de bunăvoie. Tratatul de aderare stipulează clar ce este cedat și care sunt regulile și disciplina acceptate și toate au legătură cu statul de drept și cu integritatea sistemului politic și economic, inclusiv cu lupta împotriva corupției și cu prevenirea spălării banilor. Este un element crucial și niciun politician nu poate să rostească vorbe atât de nebunești.Domnul Iordache, colegul dvs. socialist în Parlamentul României, atunci când a spus asta a arătat și degetele mijlocii poate către Comisia Europeană, poate către opoziția din România, cine știe. Ca socialistă, cum priviți astfel de gesturi?În opinia dvs, ce ar putea și ce ar trebui să facă Partidul Socialiștilor Europeni și Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European în privința PSD-ului din România?Ați văzut rezoluția adoptată aici marți, iar grupul meu a votat în favoarea rezoluției și a fost decisiv în redactarea acestei rezoluții. Dacă era să ne luăm după majoritatea colegilor mei români din Parlamentul European, nu am fi acționat în felul acesta, dar aceasta a fost decizia noastră, una foarte conștientă, o decizie a grupului discutată foarte mult, pentru că nu puteam scuza în niciun fel comportamentul acesta de a zădărnici lupta anticorupție într-o țară, acțiunea procurorilor anticorupție. Dar în același timp, am reținut și linia pe care PSD a înaintat-o privind acele protocoale între procurori și serviciile secrete, care și acestea necesită verificări, pentru că nici acestea nu ar fi conforme cu statul de drept. Deci, nu am urmat linia pe care europarlamentarii PSD o doreau (de a respinge rezoluția - n.r.), pentru a se supune șefilor lor.Deci ei v-au cerut în grup să votați împotriva rezoluției.Bineînțeles că nu o doreau, dar grupul a decis că trebuie să participăm serios în negocierea acelei rezoluții. Noi contribuit la redactarea sa și am votat-o. Iar asta arată destul, într-adevăr că nu scuzăm un comportament care ar zădărnici în vreun fel statul de drept, niciunde, mai ales într-o țară atât de importantă pentru noi, socialiștii, ca România, prin dimensiunile sale și prin numărul mare al europarlamentarilor din delegația sa. Luna viitoare, în decembrie, la Lisabona, urmează să avem o importantă reuniune a partidului nostru (PES - n.r.) și a grupului nostru (S&D - n.r.), pentru a lua decizii importante pentru alegerile europene de anul viitor. Din păcate, România nu este singurul caz în care partide dintre ale noastre zădărnicesc lupta împotriva corupției și statul de drept. De exemplu, avem probleme în Malta și în Slovacia. Au fost situații extreme, în care jurnaliști au fost omorâți și unde investigațiile nu au avansat. Și credem că există obstrucții în calea adevărului. Aceste probleme vor fi discutate. Eu însămi voi ridica astfel de probleme. Știu că vor fi și unele atitudini diferite, dar vocile rațiunii vor trebui să fie auzite în aceste probleme.Credeți că probleme cum sunt cele din România, cu domnul Dragnea, vor crea probleme socialiștilor în campaniile electorale din țările membre UE, cum ar fi Portugalia, poate alegătorii portughezi vor avea ceva împotrivă să vă mai voteze?Pe mine nu mă vor mai vota pentru că nu voi mai candida, am avut trei mandate, dar voi fi activă ca membru de partid și în societatea civilă, mai ales în lupta anticorupție. Dar da, asta este ideea,Și de aceea cred că, la următoarea reuniune de la Lisabona, chestiunea corupției va fi abordată, inclusiv în țări ca România sau Malta, undeFostul dvs lider de la S&D, Hannes Swoboda, a spus că partide precum PSD din România ar trebui excluse din PES. Dvs ce credeți?Eu sunt de acord cu Hannes Swoboda.