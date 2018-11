Corina Crețu, mesaj pentru PSD: Raportul MCV nu trebuie privit într-o cheie complotistă. Un Roexit ar fi o catastrofă națională

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, consideră că România trebuie să continue drumul său european, apreciind că o eventuală părăsire a Uniunii Europene ar fi "o catastrofă naţională"."Mesajul meu este acela că România trebuie să continue drumul său european. (...) Nu trebuie să ne jucăm cu viitorul nostru. (...) Este surprinzător ca o ţară care a cunoscut atâtea beneficii din partea Uniunii Europene (...) să dai cu piciorul tuturor acestor oportunităţi. Nu cred că îşi doreşte cineva acest lucru şi îmi pare rău că a venit, nu ştiu, din neant, această posibilitate ca România să iasă vreodată din Uniunea Europeană. Deci asta, după părerea mea, ar fi o catastrofă naţională şi vom fi cu toţii responsabili pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri", a declarat Corina Creţu miercuri seară, la România TV.Ea a mai spus că, după rezoluţia privind statul de drept în România adoptată de Parlamentul European şi ultimul Raport MCV, nu ar trebui să se creeze pe plan intern impresia că Uniunea Europeană ar vrea răul României."Aş vrea ca partidele să privească cu înţelepciune şi să nu pună într-o cheie complotistă, că cineva ne vrea răul. Este un rezultat a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Este greu de luptat cu o imagine deja creată, de aceea eforturile trebuie să fie suplimentate din acest punct de vedere. Sigur că acum intrăm şi într-o perioadă preelectorală legată de alegerile europarlamentare. Sunt cele mai politizate dezbateri în Parlamentul European", a precizat Corina Creţu.Declarațiile comisarului european vin în contextul în care lideri ai PSD au criticat raportul MCV și rezoluția Parlamentului European privind statul de drept n România, anunțând chiar că iau în calcul contestarea raportului la Curtea Europeană de Justiție.Premierul Dăncilă s-a declarat „revoltată” și dezamăgită de concluziile oficialilor europeni. „Cred că nu mai putem accepta ca românii să fie certați sau să li se ceară lucruri care nu se cer altora în Europa. Sunt proeuropeană, am fost europarlamentar 9 ani, nimeni nu mă poate bănui că nu vreau ca România să meargă pe calea europeană. Dar în același timp trebuie să avem tăria și demnitatea să ne apărăm țara", a spus Dăncilă.La rândul său, vicepremierul Paul Stănescu a acuzat o încălcare a suveranității naționale. „Este o rezoluția nedreaptă în Parlamentul European, politicianistă aș spune, pentru țara noastră și raportul MCV eu îl consider ca o lovitură la siguranța națională privind actul legiferării interne, pentru că au fost legi adoptate în Parlament, verificate la CCR și toată lumea a zis că este OK și mi se pare un amestec amestec în treburile interne ale României”, a declarat Stănescu.„Comisia Europeană solicită Parlamentului, prin raportul MCV, nici mai mult nici mai puţin decât “oprirea imediată a implementării legilor justiţiei realizate de Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, precum şi a ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern, stoparea implementării Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală”. Printr-o astfel de solicitare, Comisia Europeană nu doar că îşi depăşeşte prerogativele stabilite prin Tratat, dar dovedeşte dispreţ total faţă de întreaga ordine de drept şi constituţională din România. Mai mult, dacă o asemenea cerere, aberantă, ar fi implementată de Parlament, prin efectele pe care le-ar produce, ar conduce la blocarea întregului sistem de justiţie din România.”, a susținut si Florin Iordache, președintele comisiei parlamentare care a modificat legile justiției.