​VIDEO interviu - Europarlamentar liberal: Noi, PNL, am subestimat cât de izolați sunt PSD-iștii și partidul lui Tăriceanu în familiile lor politice

Corespondență de la Strasbourg

Parlamentul European a adoptat, marți, cu largă majoritate, o rezoluție care condamnă „intervenția violentă și disproporționată” a jandarmilor la protestele de la București, din august, și care îndeamnă puterea de la București să nu adopte legi care să amenințe lupta anticorupție. Tot marți, Comisia Europeană a emis raportul din Mecanismul de Cooperare și Verificare pe justiție, unul foarte dur pentru autoritățile române.







PNL a subestimat cât de izolați sunt PSD și ALDE România în cadrul familiilor lor politice europene, Partidul Socialiștilor Europeni, respectiv partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, a mărturisit Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL/PPE, într-un interviu acordat HotNews, marți, la Strasbourg.Domnule Mureșan, Parlamentul Eurpean a adoptat rezoluția împotriva încălcărilor asupra statului de drept din România. Dvs., europarlamentarii PNL, ați votat rezoluția, deși inițial, când s-a pus problema, ați spus că vă veți mai gândi, având în vedere că preluăm Președinția Consiliului UE la 1 ianuarie 2019. De ce ați votat acum rezoluția și de ce inițial v-ați mai fi gândit?: Rezoluția adoptată azi cu largă majoritate, de către plenul PE, apără România și pe românii cinstiți de politicieni care vor instituții slabe la cheremul lor. De aceea, această rezoluție este bună pentru România, pentru românii care vor dreptate, vor justiție. În plus, ea a fost votată cu o majoritate foarte largă, de către toate grupurilor politice pro-europene, de către grupul PPE, de către grupul social-democraților, al ALDE și al Verzilor. Semnificația acestei largi majorități este următoarea: Parlamentul European înțelege exact ce se întâmplă în România și este de partea românilor care ies în stradă pentru Justiție, pentru dreptate, pentru bună guvernare, pentru a apăra valori europene. Faptul că această rezoluție a fost adoptată cu majoritate atât de clară, cu sprijinul socialiștilor și al ALDE european arată că PSD și ALDE al lui Tăriceanu sunt izolate la nivel european. Nu au reușit să convingă de nimic familiile lor politice. PSD și ALDE nu pot obține nimic pentru România și pentru Români în următoarele luni în Europa: au pierdut Agenția Europeană a Medicamentului, au votat tăierea fondurilor pentru combaterea pestei porcine africane, au eșuat cu această rezoluție și nu sunt pregătiți să preia Președinția rotativă a Consiliului UE.Inițial ați spus că vă veți mai gândi, nu ați fi vrut ca o astfel de rezoluție să fie votată înante ca România să preia Președinția Consiliului UE.Atunci noi am spus că nu am dori o rezoluție care să fie un compromis între forțele politice pe numele țării noastre. Nu am fi vrut o rezoluție care să propună sancționarea României, o rezoluție rea pentru poporul român și de aceea am avut rezerve față de rezoluție. Dar săptămâna trecută, când am văzut textul rezoluției, am văzut că este foarte clar. Nu vorbește de rău România sau poporul român, ci arată foarte clar cu degetul spre Liviu Dragnea, politicienii din majoritatea PSD-ALDE care vor să slăbească justiția. Și conținutul rezoluției este în concordanță cu toate demersurile PNL de a bloca intrarea în vigoare a modificărilor la legile justiției, la Codul penal, la Codul de procedură penală. Textul rezoluției spune foarte clar: „Condamnăm intervenția disproporționată a jandarmilor din august”. Mai spune: „Țineți cont de avizul Comisiei de la Veneția!”. PNL a reușit să sesizeze Comisia de la Veneția. Noi, PNL, am subestimat în ultimele săptămâni cât de izolați sunt PSD-iștii și partidul lui Tăriceanu în familiile lor politice.Rezoluția este una non-legislativă. Ce efect concret va avea în viețile românilor?Dacă vrei să fii parte a lumii civilizate, nu poți să ignori ceea ce spune lumea civilizată. (...) Astăzi avem un raport negativ, este cel mai rău raport MCV de când am aderat la UE. Un raport MCV rău nu este doar un document care se depune într-un sertar, ci investitorii străini care vor să vină în România țin cont de ceea ce juriștii Comisiei Europene spun despre justiția din România. Acest raport MCV și această rezoluție a Parlamentului European sunt extrem de importante și nu pot fi ignorate de Guvernul și de majoritatea parlamentară de la București.Domnule Mureșan, oamenii care au fost bătuți în Piața Victoriei, în august, oamenii care au inspirat gaze lacrimogene atunci, copiii lor care erau acolo, erau bătrâni acolo afectați de intervenția aceea dură a Jadarmeriei, vor să li se facă dreptate. Între timp noi vedem cum ancheta procurorilor stagnează, a fost trimisă Inspecția Judiciară pe capul procurorilor care anchetau evenimentele de atunci, procuororii cer documente, iar ministerul de Interne, al doamnei Carmen Dan, nu le dă documentele necesare anchetei. Cum li se va face dreptate acestor oameni?Raportul MCV și rezoluția Paralmentului European cer instituțiilor din România să lase justiția să-și îndeplinească misiunea, să facă ceea ce oamenii cer pe bună dreptate: să ancheteze intervenția disproporționată a jandarmilor, din 10 august, să oprească imediat intrarea în vigoare a modificărilor la Codul penal, la Codul de procedură penală, la legile justiției, să țină cont de avizul CSM la numirea și demiterea procurorilor-șefi. Independența procurorilor șia a judecătorlor sunt lucruri pe care Uniunea Europeană le cere. Cu două luni înainte de preluarea Președinției Consiliului UE, acest guvern nu va putea ignora aceste semnale. Dacă le ignoră, Guvernul pierde și ultima fărâmă de credibilitate și nu va putea obține absolut nimic pentru România pe durata Președinției Consiliului UE.S-a mai întâmplat în istoria UE ca o țară care deține Președinția Consiliului UE să aibă pe cap și MCV și această rezoluție, aceste tinichele pe care le avem de coadă?Ziua de azi pecetluiește eșecul PSD-ALDE de a scăpa România de MCV. Acum doi ani, au spus că vor ridicarea MCV până la începutul președinției române a Consiliului UE, dar au eșuat. Bulgaria a deținut președinția Consiliului UE cu MCV pe cap, dar direcția în care merge Bulgaria este clar o direcție bună. La România, direcția este greșită. Anticipez că Bulgaria va intra în zona Schengen și în zona euro înaintea României, va avea MCV ridicat înaintea României, dacă noi continuăm cu o guvernare PSD-ALDE. În urmă cu doi ani, îndeplineam trei din cinci criterii de aderare la zona euro, iar acum mai îndeplinim doar un criteriu de aderare la euro. Suntem statul european cu cea mai mare rată a inflației, după ce acum doi ani aveam o rată a inflației zero, acum avem 5%. Liviu Dragnea ține România acum pe loc, iar mesajul dat de Europa este: „Suntem alături de poporul român, apărăm România, iar PSD și ALDE îl apără doar pe Dragnea și țin România pe loc”.A demisionat ministrul Afacerilor Europene, cel care pregătea preluarea Președinței Consiliului UE, iar între timp PSD, Guvernul au anunțat un înlocuitor în persoana domnului Ciamba, secretar de stat. Cum vedeți această situație?În ultimele luni, foarte mulți comisari europeni s-au aflat în România. Toți acești comisari s-au întâlnit cu ministrul Afacerilor Europene Victor Negrescu pentru a pregăti Președinția Consiliului UE. Prin demisia domnului Negrescu, toată această muncă de pregătire este oprită, blocată, s-a rupt filmul. Toți comisarii europeni care spuneau „M-am înțeles cu ministrul Negrescu pentru cutare lucru” nu mai știu ce să creadă acum. Bun sau rău, cum a fost ministrul Negrescu, el era un partener de dialog. Acum, cu două luni înainte de preluarea Președinției Consiliului UE, ministrul repsonsabil de buna preluare a Președinției să-și dea demisia, să trântească ușile, să plece, și UE să rămână fără punct de legătură în Guvernul României...: Dar înlocuitorul Domnului Negrescu, domnul Ciamba, cum vi se pare?Roșu. Domnul Ciamba este roșu până în măduva oaselor. Când a fost PSD la putere, hop a apărut și domnul Ciamba la conducerea Ministerului Afacerilor Externe. Este din pepiniera PSD. Următoarele 6 luni vor arăta eșecul politicii de resurse umane a PSD. Următoarele 6 luni, când România va trebui să conducă UE, vor arăta că PSD nu este capabil să producă o echipă care să joace o finală de Liga Campionilor. Ei trimit o echipă retrogradată din curtea domnului Dragnea, de la Teleorman, să joace o finală de Liga Campionilor. Vor eșua, nu vor putea obține nimic pentru România. Această președinție va arăta că PSD nu poate produce oameni de calibru european.