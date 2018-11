Dragnea, ironic după acuzațiile lui Firea: „Am suficientă bărbăție, să stea liniștită”

Liviu Dragnea răspunde ironic la acuzațiile Gabrielei Firea care i-a cerut să aibă bărbăția să recunoască că a discutat cu primarii de sectoare despre o ordonanță care să rupă Bucureștiul. „Cât despre bărbăție, am destulă bărbăție. Să stea liniștită”, a spus șeful PSD.Dragnea a răspuns la fel, ironic, când a fost întrebat dacă Gabriela Firea va fi exclusă din PSD. „Doamne ferește, cum să piardă partidul un asemenea om?!”, a spus el.Gabriela Firea l-a atacat din nou, luni seară, pe Liviu Dragnea, acuzându-l de „abuz de putere” și că are o „minte care nu mai are legătură cu realitatea” dacă a discutat cu primarii de sectoare despre transformarea acestora în orașe, prin ordonanță de guvern.„Îi transmit un sfat domnului Dragnea, când se iau măsuri foarte dure, populația trebuie consultată. Bucureștenii să participe și să-i spună dlui Dragnea la un referendum, dacă sunt de acord să se împartă banii, patrimoniul (...) A veni într-o întâlnire cu câțiva domni, fără primarul general, consider că e un abuz de putere”, a spus Firea, adăugând că „numai o minte care nu mai are legătura cu realitatea poate veni cu o astfel de soluție”.