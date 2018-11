Firea, față în față cu Dragnea la ședința conducerii PSD: Îmi dau singură demisia dacă se găsește o singură frază prin care am afectat imaginea partidului

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reluat atacurile la adresa lui Liviu Dragnea, marți, înainte de întâlnirea cu liderul PSD, în ședința Biroului Permanent Național al partidului. Întrebată de jurnaliști dacă nu se teme că va fi exclusă din partid, Firea a spus că își dă singură demisia dacă va fi găsită o singură frază a sa care să demonstreze că ar fi adus prejudicii de imagine PSD. "Eu am făcut afirmații legate de stilul de conducere al domnului Dragnea", a spus Gabriela Firea.

Firea s-a referit din nou la întâlnirea liderului PSD cu primarii de sectoare și la "enormitatea" propusă de Liviu Dragnea, ca Primăria Capitalei să fie desființată.





"Este o enormitate să propui așa ceva. Era normal ca la discuția domnului Dragnea cu primarii de sectoare să fie invitat și primarul general, chiar dacă nu este agreat, ci nu să fiu discutată în lipsă, pentru că acolo nu se tranșa situația Gabrielei Firea, ci situația bucureștenilor", a declarat primarul Capitalei.





Firea a spus că va lua cuvântul în ședința Biroului Permanent al PSD și "cu siguranță" va aduce argumente în favoarea a ceea ce susține.





Întrebată dacă nu se teme de sancțiuni pe motiv că prin afirmațiile sale a afectat imaginea PSD, Gabriela Firea a spus că își dă singură demisia dacă va fi găsită o singură frază a sa care să demonstreze că ar fi afectat imaginea partidului.





"Dacă mie îmi găsiți o singură frază sau afirmație referitoare la PSD, îmi dau singură demisia. Eu am făcut afirmații legate de stilul de conducere al domnului Dragnea. Dacă trebuie să fie un membru sancționat pentru că a militat pentru cetățeni, atunci eu voi fi primul membru sancționat pentru că am venit și am cerut să rezolvăm împreună probleme precum cea cu termoficarea sau cu traficul. Eu cred că niciunul din oamenii politici nu trebuie să se bazeze pe o forță, eu cred că legitimitatea se bazează pe votul cetățenilor", a declarat Gabriela Firea.

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunt marți, de la ora 11.30, la Parlament, iar pe ordinea de zi a ședinței se află propunerile de candidați pentru funcția de ministru al Educației Naționale, pentru că vineri expiră interimatul de 45 de zile al Rovanei Plumb, și pentru funcția de ministru delegat al Afacerilor Europene, în urma demisiei lui Victor Negrescu.