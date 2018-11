Gabriela Firea, noi atacuri la Liviu Dragnea: Discuția cu primarii despre ruperea Capitalei este un abuz de putere / Numai o minte care nu mai are legătura cu realitatea poate veni cu o astfel de soluție

Comentând că s-ar fi așteptat ca șeful PSD să aibă „mai multă bărbăție” și să recunoască întâlnirea pe care a avut-o cu primarii de sectoare, Firea i-a dat „un sfat” lui Dragnea: să-și testeze intențiile la un referendum.„Îi transmit un sfat domnului Dragnea, când se iau măsuri foarte dure, populația trebuie consultată. Bucureștenii să participeși să-i spună dlui Dragnea la un referendum, dacă sunt de acord să se împartă banii, patrimoniul (...) A veni într-o întâlnire cu câțiva domni, fără primarul general, consider că e un abuz de putere”, a spus Firea, adăugând că „numai o minte care nu mai are legătura cu realitatea poate veni cu o astfel de soluție”.„Sunt surprinsă că unii colegi primari de sectoare sunt acum de acord cu această aberație juridică și constituțională, la care a fost posibil să de dedea dl. Dragnea”, a mai spus ea.Primarul Capitalei a mai spus că șeful PSD vrea „să împartă Bucureștiul în șase orășele mai mici, după modelul Beirutului”. „Dar în Beirut este război. O fi și la noi război și nu ne-am dat seama?”, s-a întrebat retoric Firea. rimarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, sâmbătă seară, că liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat într-o ședință cu primarii de sectoare că vrea o ordonanță de urgență prin care cele șase sectoare ale Bucureștiului să devină orașe , iar Primăria Capitalei să aibă doar un rol decorativ. "Domnul Dragnea a anunțat, într-o ședință cu câțiva primari de sectoare că dorește să desființeze Bucureștiul. Că pe el îl deranjează atât de tare persoana mea și vede că nu are ce să-mi facă decât să mă suprime încât le-a spus că va pregăti o ordonanță de urgență prin care cele șase sectoare să devină orașe, să devină unități administrativ-teritoriale, ceea ce este anti-constituțional. Constituția nu se modifică prin ordonanță de urgență, decât dacă cineva consideră că țara noastră nu mai este una democratică. (...) Eu știam că se poate modifica doar prin referendum. Acum câteva zile a zis că este în pregătire textul ordonanței de urgență prin care practic Primăria Capitalei ori să se desființeze, ori să devină o instituție decorativă, iar cele șase sectoare ale Capitalei să capete statutul de oraș, împărțind atât patrimoniul, cât și bugetul, cu personalitate juridică", a declarat Gabriela Firea, la România Tv.Edilul a precizat că la ședința respectivă au participat cinci primari de sectoare, cu excepția lui Robert Negoiță. "Imaginați-vă cum ar fi să ne întâlnim cu cineva. Tu ce ești, de unde provii? Unul spune eu sunt ieșean, altu eu sunt arădean, eu sunt constănțean...Tu ce ești? Eu sunt sectorian 2. Cam ceva de genul acesta dorește domnul Dragnea doar ca dorește să mă anihileze în totalitate", a completat primarul general al Capitalei. Gabriela Firea a mai anunțat că, din informațiile pe care le are, președinția filialei PSD București va fi preluată de primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.