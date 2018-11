Ponta: Marţi o să avem o rezoluţie în PE de condamnare a României de către toate grupurile politice

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, susţine că, pe fondul actualei guvernări, pe care o consideră "penibilă", săptămâna viitoare, toate grupurile politice din Parlamentul European vor adopta o rezoluţie de condamnare a României anunță Agerpres.







"Nu mă încălzeşte nici Kovesi, nici Lazăr, nici Niţu. Şi oricum o să pună Dragnea cu Toader Tudorel o altă Kovesi şi un alt Lazăr, nu îmi fac nicio iluzie. Nu o să reuşească să dea pensii, salarii, să facă investiţii, să dezvolte economic şi să reracordeze România din nou la Uniunea Europeană. Noi, marţi, pe 13, în ceasurile rele, o să avem două chestiuni pe care nu le-am mai avut niciodată. O să avem o rezoluţie în Parlamentul European de condamnare a României de către toate grupurile politice. E semnată de socialişti şi de ALDE. Noi, în 2012, când ne-am bătut cu Băsescu, socialişti şi de ALDE au fost contra PPE şi ceilalţi, acum toţi semnează, votează toţi. După care, după amiază, o să avem un MCV, care ne va spune că Bulgaria e bine şi România e rău", a afirmat Victor Ponta, la România TV.



Liderul Pro România a arătat că, în decembrie, România va fi evaluată pentru a se stabili cum este pregătită pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.



"În decembrie o să zică veniţi să vedem cum sunteţi pregătiţi pentru preşedinţia Uniunii Europene. 'Păi staţi aşa că Negrescu a plecat, rămâne Rovana care se pricepe şi la educaţie, şi la sănătate şi la toate alea'. Dar asta nu e vina lui Kovesi şi Lazăr, pe care nu-i iubesc deloc. Suntem conduşi de un Guvern penibil, care face rău României, despre asta vorbim. De ce vă miraţi că o să crească Cioloş sau Iohannis? (...) Pe plan extern cu Băsescu la Cotroceni, punându-mi beţe în roate îngrozitor, am fost şi la Washington, şi la Berlin şi la Consiliul European, am obţinut pentru noul exerciţiu financiar o creştere la 20 de milioane, am obţinut un portofoliu foarte important pentru Corina Creţu", a subliniat Victor Ponta.