Dispută în PNL, după ce Alina Gorghiu a fost la ziua șefului SIE. Orban îi transmite că nu avea ce să caute acolo. Gorghiu, ironică: Se poate face o comisie de anchetă

”Am participat aseară (marți seară -n.r.) la o zi onomastică, un eveniment privat. Dar dacă evenimentele private sunt de interes - și am văzut că sunt multe teme care nu-și au locul în Parlament, am sugerat dlui Dragnea să facă o comisie de anchetă să vadă ce meniu a fost la acest eveniment, ce participanți au fost și alte lucruri... Discuția publică nu mi se pare că are sens”, a declarat Gorghiu.

„Dacă eu aș fi fost invitat nu m-aș fi dus”, a declarat Ludovic Orban, potrivit Mediafax.Întrebat dacă a stat de vorbă cu Alina Gorghiu, președintele PNL a răspuns cu „Nu”.Fostul lider al PNL Alina Gorghiu a confirmat că a participat marți seara la ziua onomastică a directorului SIE, Gabriel Vlase.Liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri, la Parlamentul, că a participat marți seară „la o petrecere privată”, fiind invitat în urmă cu o săptămână în urmă de directorul SIE, Gabriel Vlase. Ciolacu a adăugat că nu s-a discutat nici despre politică, nici despre „povestea valizelor”.„Nu s-a vorbit de politică. Nu s-a vorbit de valize. Suntem vechi prieteni, vechi colegi. Ne-am văzut ca la orice zi normală.”, a declarat Marcel Ciolacu, fiind întrebat dacă la întâlnirea de marți seară s-a discutat atât despre povestea valizelor, cât și despre demiterea Guvernului.Și fostul premier Mihai Tudose a confirmat că a participat la ziua lui Gabriel Vlase, dar a refuzat să ofere alte detalii.