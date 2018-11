USR a admis că a votat "din neatenție" pensii speciale pentru Consiliul Concurenței

Ce prevede amendamentul:



În mesajul lor, cei de la USR susțin că au votat proiectul pentru că ar fi fost vorba de transpunerea unei directive europene și că, la Senat, se vor opune acestui amendament. De precizat că proiectul în cauză este unul de aprobare a OUG 39/2017 care are ca obiect transpunerea directivei și care este în vigoare."Dintr-o neatenție, deputații USR au votat, miercuri, un proiect privind Consiliul Concurenței, care prin amendamentele formulate în mod deliberat ambiguu ca să treacă neobservate, prevedea și pensii speciale pentru angajații acestei instituții. USR s-a opus acestor amendamente în comisii, dar a votat în plen proiectul pentru că era vorba despre transpunerea unei directive europene care se află de un an de zile în Parlament. Împotriva României a fost declanșată procedura de infringement deoarece a întârziat transpunerea acestei directivei. A fost o greșeală pe care o vom repara la Senat. USR va propune eliminarea amendamentelor problematice la Senat și va vota împotriva proiectului, dacă acestea nu sunt scoase din proiect," scriu cei de la USR.Aceștia susțin că proiectul ar fi trecut oricum și fără voturilor lor, în număr de 24."Timp de un an, PSD a amânat adoptarea ordonanței în Parlament, în încercarea de a introduce o serie de amendamente ce urmăreau înlocuirea conducerii Consiliului Concurenței care nu se află sub controlul lui Liviu Dragnea. După îndelungi dezbateri, PSD a renunțat la aceste amendamente înainte de votul final, de aceea USR a votat pentru adoptarea proiectului. Din păcate, amendamentele privind pensiile speciale pentru funcționari ai Consiliului Concurenței nu au fost eliminate," mai spune USR."Unul dintre primele proiecte importante depuse de USR în Parlament a fost abrogarea pensiilor speciale. Ulterior, USR votat împotriva pensiilor speciale pentru judecătorii CCR, împotriva pensiilor speciale pentru membrii Curții de Conturi, împotriva pensiei speciale pentru Avocatul Poporului, împotriva pensiilor speciale pentru baronii locali. Am dovedit până acum consecvența deciziilor și ne vom păstra mereu promisiunile", afirmă cei de la USR.Art.73:(2) Înalților funcționari publici, inspectorilor de concurență, persoanelor cu funcții de conducere care îndeplinesc atribuțiile specifice Consiliului Concurenței li se aplică în mod corespunzător prevederile art.51 alin.(2)-(17) din Legea nr.94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Amendamentul a fost introdus în ședința comisiei juridice din 29 octombrie, iar potrivit raportului depus, inițiatorul acestuia este "comisia juridică".Proiectul va merge din nou la Senat pentru un vot final.