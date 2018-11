Florin Iordache, despre rezoluția PE pe justiție și MCV: Legislația din România poate fi un exemplu și pentru cei care critică / Să fie mai atenți; să citească mai bine

„Nu am apucat (să citesc draftul rezoluției PE pe justiție - n.r.). Aș vrea atunci când se va dezbate în PE să se vadă că noi, prin aceste modificări la legile justiției, fără îndoială am ținut cont și de recomandările Comisiei de la Veneția. Văd că toată lumea invocă Comisia de la Veneția. Dar nu ar trebui să invoce și ce există în statele europene? Adică ce e bun în Germania sau în Franța nu trebuie aplicat și în România? Tot găsim calul de bătaie în România, în condițiile în care există o independență reală a judecătorilor și procurorilor, există o separare a carierelor, există rolul CSM și am extras ministrul Justiției din foarte multe acte procedurale tocmai pentru independență reală? Eu cred că legislația din România poate fi un exemplu și pentru cei care critică în acest moment”, a declarat miercuri, la Parlament, deputatul PSD Florin Iordache, citat de Mediafax.Întrebat de ce au protestat magistrații cu privire la legile justiției, acesta a răspuns: „Nu au fost atenți. Să citească mai bine, noi le asigurăm prin această lege o reală independență”.Iordache s-a referit și la următorul raport MCV.„Raportul MCV trebuie să țină cont de realitățile din România. Acest raport, când a fost introdus la cererea ministrului de tristă amintire Monica Macovei, a conținut anumite prevederi. Din 2005 încoace raportul MCV trebuie să țină cont de pașii reali pe care i-a făcut România. Și România este un exemplu, de la înființarea ANI până la modernizarea și modul în care funcționează instanțele din România”, a indicat social-democratul.Chestionat cum explică criticile din rapoartele MCV, el a răspuns: „Să fie mai atenți la ce am făcut noi și se vor convinge că avem parte în România de o justiției independentă”. Parlamentul European este profund îngrijorat de legislația reformată referitoare la legislația judiciară și penală din România, în special cu privire la potențialul de a submina independența sistemului judiciar , potrivit unui draft al rezoluției care va fi votat în PE, obținut de Mediafax. Document este doar o variantă de lucru care ar putea fi votată în şedinţa de plen a Parlamentului European, din data de 14 noiembrie.Comisia Europeană (CE) a transmis pe 22 octombrie, la solicitarea Mediafax, că va prezenta o analiză detaliată în raportul MCV, pe data de 13 noiembrie, cu privire la modificarea legislaţiei în domeniul justiţiei şi va ţine cont şi de cele două avize ale Comisiei de la Veneţia pe Legile justiţiei şi Codurile penale.