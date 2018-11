Țuțuianu: Nu voi vota o moțiune de cenzură împotriva unui guvern PSD. Problema noastră nu este partidul, ci liderul / Rovana Plumb ar fi trebuit să aibă mai multă reținere când a votat pentru excludere

"Eu nu am să votez vreodată vreo moțiune de cenzură împotriva unui guvern al Partidului Social Democrat. Am să fiu critic acolo unde trebuie. Am să votez toate actele normative care sunt importante pentru dezvoltarea economică, pentru infrastructură, pentru reforma sistemului judiciar, pentru reforma sistemului de incompatibilități, subiect care e adus în atenție de CCR, dar nu voi fi un votant pur și simplu. Voi fi un votant critic al guvernarii. Nu mă dezic de ce am facut, problema noastră nu este partidul, ci liderul de la partid", a spus Țuțuianu, într-o declarație la Senat.Întrebat cum vor colabora primarii din Dâmbovița cu liderul interimar al organizației PSD din județ, Rovana Plumb, acesta a răspuns: "Primarii din Dâmbovița au avut continuu sprijinul meu. Rovana Plumb nu a venit de un an de zile în județul Dâmbovița. Eu am fost foarte elegant în acești ani și aveam de gând în continuare să fiu elegant, dar când votezi pentru excluderea mea și știi foarte bine că de ani de zile ai devenit parlamentar, europarlamentar prin munca oamenilor din Dâmbovița, ar fi trebuit să aibă mai multă reținere. Măcar să se fi poziționat într-un mod neutru, din respect față de noi toți din Dâmbovița. Ea nu a sprijinit niciodată cu niciun proiect.Cei mai mulți (din județ - n.r.) nu vor raspunde la cântecul de sirenă"."Lucrurile nu se vor termina nici azi, nici mâine, eu știu că am un război destul de lung, dar nu am să abdic. Eu sunt un tip foarte bătăios," a mai spus el.În document, reprezentanţii PSD Dâmboviţa îşi exprimă susţinerea pentru Ţuţuianu şi susţin că el este "preşedintele legitim" al organizaţiei.De asemenea, aceştia spun că nu vor recunoaşte o altă conducere, interimară, la şefia PSD Dâmboviţa."Noi, întruniţi azi, 06 noiembrie 2018, am examinat hotărârile Comitetul Executiv (CEx) Central al Partidului Social Democrat (PSD), din data de 05 noiembrie şi am decis următoarele: apreciem ca abuzive şi nefondate hotărârile CEx vizând excluderea domnilor Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu; îl susţinem necondiţionat şi fără rezerve pe domnul Adrian Ţuţuianu; solicităm conducerii Partidului Social Democrat să dea dovadă de înţelepciune şi să revoce această hotărâre abuzivă (excluderea domnilor Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu) care nu face altceva decât să genereze turbulenţe periculoase", se arată în declaraţie.Semnatarii mai spun că sprijină toate demersurile pe care Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu le vor întreprinde."Semnăm, alături de Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, contestaţia care va fi adresată Congresului PSD şi solicităm analizarea cu celeritate şi în condiţii de imparţialitate a situaţiei de drept şi de fapt", mai spun semnatarii declaraţiei.Ţuţuianu este considerat de aceştia "preşedinte legitim" al PSD Dâmboviţa şi Rovanei Plumb i se cere să decline numirea ca interimar la şefia organizaţiei judeţene."Apreciem că preşedinte legitim al PSD Dâmboviţa este Adrian Ţuţuianu şi solicităm Rovanei Plumb să dea dovadă de verticalitate şi să decline numirea toxică de preşedinte interimar al PSD Dâmboviţa. Noi, semnatarii acestei declaraţii, boicotăm orice acţiune politică (Comitet Executiv Judeţean, BPJ, Conferinţă Judeţeană), convocată sau iniţiată de conducerea interimară a PSD Dâmboviţa impusă abuziv de CEX Naţional, în data de 5.11.2018", se arată în declaraţie.Semnatarii mai afirmă că resping şi se delimitează de "practicile securistice" de înregistrare pe ascuns a şedinţelor de partid "cu scopul vădit de a denigra anumiţi membri, liderul organizaţiei şi organizaţia PSD Dâmboviţa în totalitate"."Menţionăm că niciodată nu vom accepta ca persoane care apelează la aceste practici sau le girează, acceptându-le tacit ca dovezi, să ne reprezinte în forurile statutare ale partidului sau în funcţii de conducere administrative, la nivel local, judeţean sau naţional. Solicităm tuturor să înceteze cu alegaţiile privind izolarea politică, economică sau de orice natură a judeţului Dâmboviţa. Cei care fac astfel de afirmaţii se poziţionează împotriva intereselor judeţului nostru şi nu înţeleg faptul că Organizaţia noastră acţionează unitar, în scopul dezvoltării acestui judeţ, nu spre defăimarea sau izolarea lui", se mai arată în declaraţia PSD Dâmboviţa.Declaraţia este însoţită de un tabel cu semnături ale celor care şi-o asumă. Printre aceştia sunt parlamentarii Titus Corlăţean (în dreptul căruia se precizează că este plecat în misiune externă, dar că este de acord cu conţinutul declaraţiei), Claudia Gilia, Oana Vlăducă, Carmen Holban.