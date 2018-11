Ponta lasă deschisă ușa Pro România pentru nemulțumiții din PSD, cu o excepție: „Nu au loc Oprișanii. Eu am fost o dată îngropat de baronime, nu vreau să fac de două ori aceeaşi greşeală”

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat că poartă discuţii cu alţi politicieni, inclusiv din PSD, dar a subliniat, potrivit Agerpres, că în partidul pe care îl conduce "nu au loc baronii, Oprişanii"."Eu port şi noi purtăm discuţii cu toţi cei care încep să ne dea dreptate cu ce le-am zis la momentul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu. Şi anume, noi doi aici de faţă (Daniel Constantin - n.r. ) plus Sorin Cîmpeanu, le-am zis şi atunci şi domnului Tudose, cred că şi domnului Ţuţuianu şi domnului Neacşu, aşa cum Dragnea îl dă afară pe Grindeanu azi, aşa o să vă dea şi pe voi. (...) Toţi au crezut că li se întâmplă doar altora şi lor nu. Deci, discutăm cu aceşti oameni", a declarat Victor Ponta, marţi, într-o conferinţă de presă, întrebat dacă intenţionează să poarte discuţii cu Adrian Ţuţuianu sau cu Marian Neacşu în ideea venirii acestora în PRO România.El a subliniat că la PRO România "nu au loc baronii, Oprişanii". "Şi chiar dacă aduc voturi, chiar dacă au putere locală, nu vrem, noi avem un proiect pe termen lung, nu ne trebuie voturi mâine. (...) Eu cel puţin, la PSD, am fost o dată îngropat de baronime, nu vreau să fac de două ori aceeaşi greşeală, dar în rest oameni care au activitate politică, care au experienţă, care au capacitate politică, de principiu sunt bineveniţi, însă nu vreau să tragem noi de cineva. Poate se conving ei cu timpul că ce le-am spus în iunie 2017 din păcate s-a dovedit adevărat. Dacă eu credeam că PSD-ul, în interior, în conducere, în CEx, se poate reforma, nu plecam din PSD, că pe mine domnul Dragnea nu a avut curaj să mă supună chiar la vot la excludere, dar mi-am dat seama că direcţia e total greşită şi că, sigur, se va alege praful şi din guvernare şi din activitatea parlamentară şi din PSD. Uitaţi-vă care e criteriul, după episodul de ieri, PSD e mult mai slab, Dragnea e mult mai puternic. Eu am acţionat întotdeauna invers, am preferat să fie partidul de guvernare pe care l-am condus cât mai puternic, Guvernul cât mai bine pregătit, chiar dacă am avut eu de pierdut din chestia asta şi cred că am procedat corect", a mai declarat Ponta.