Doi deputați PSD din Dâmbovița despre Țuțuianu: "Am câștigat toate bătăliile electorale cu el"

Și deputatul PSD de Dâmbovița, Oana Vlăduca, scrie pe Facebook c ă organizația a câștigat toate alegerile cu Adrian Țuțuianu la conducere.





„Organizația PSD Dâmbovița a fost una dintre cele mai puternice la nivel național. Am câștigat toate bătăliile electorale cu Adrian Țuțuianu președinte, unele pentru care nimeni nu ne-a dat vreo șansă.Ca atare și susținerea pentru domnia-sa este #totală și #necondiționată. Orice demers al său, din acest punct mai departe, este și al nostru. PSD Dambovita a realizat prea multe lucruri bune în toți acești ani ca să renunțăm atât de ușor la ele. Și pentru ce? Și pentru cine? Cui folosește această destabilizare?Dacă ni se va răspunde la aceste întrebări vom ști și cine sunt dușmanii din interior ai PSD”, scrie Vlăduca.







Deputatul social-democrat consideră că deciziile conducerii partidului sunt „profund eronate”."Niciodată nu am crezut că #opiniile pe care le exprimăm într-un cadru intern de partid pot genera decizii radicale și iraționale. Nu poți confisca un partid, nu poți executa lideri pe bandă rulantă, apelând la frustrări în loc de argumente. Asta nu se cheamă normalitate. Imaginea unui partid despre care s-au spus mereu multe lucruri, dar niciodată că nu ar ști să guverneze, este astăzi maculată de mai multe decizii profund eronate de leadership. Din păcate, asumarea lor nu a venit și PSD, în ansamblul său, a devenit victima pierderii evidente de încredere la nivelul românilor. Suntem parlamentari cu o activitate energică în teritoriu. Aprecierile noastre nu se bazează pe studii și analize teoretice, ele sunt percepția directă a dialogului cu oamenii”, susține Vlăduca.





„În contextul declarațiilor și anumitor luări de poziție la nivel central, care afectează direct Organizația #PSD Dâmbovița, cred că sunt necesare următoarele precizări personale. PSD Dâmbovița s-a impus în viața politică din România drept una dintre cele mai puternice, unite și performante organizații județene. Indiferent de examenele electorale pe care le-a avut de trecut, indiferent de luptele la care am fost provocați, am câștigat absolut toate bătăliile politice (unele pentru care nimeni nu ne-ar fi acordat vreo șansă). Eficiența și rezultatele extraordinare ale Organizației nu au fost niciodată întâmplătoare. Ele s-au datorat unității puternice de grup a membrilor săi, adunați în jurul unui lider incontestabil. El a știut să ne adune, el a știut să ne mobileze, el a știut să facă un dialog corect și sincer cu electoratul, cu oamenii din sate și orașe, el a știut să creeze această performanță. Acel lider se numește Adrian Țuțuianu”, scrie pe Facebook, Carmen Holban, deputat PSD de Dâmbovița.Liderul PSD Dîmbovița, Adrian Țuțuianu a fost exclus din partid, în urmă cu o zi, în ședința Comitetului Executiv Național al PSD, la propunerea lui Marian Oprișan, ca urmare a unor înregistrări în care acesta critica conducerea PSD. În ședința CEx s-a stabilit ca Rovana Plumb să preia interimar șefia PSD Dâmbovița.