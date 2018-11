UPDATE Scandalul cu spotul Papaya. Deputatul PNL Pavel Popescu: Am crezut că semnez o inițiativă legislativă, acum aflu că am semnat o plângere penală / Turcan: Inițiativa aparține Grupului Ecumenic pentru Rugăciune, nu PNL

"În urma cu cateva săptămâni eram pe holurile parlamentului, la restaurant, la masă, și unul dintre colegi a venit cu o hârtie care mie mi-a fost prezentată ca fiind o inițiativă care protejează copiii când sunt filmați în spațiul public. Și acum aflu ca am semnat o plângere penală. L-am sunat pe directorul Papaya să îmi cer scuze", a relatat Pavel Popescu pentru HotNews.ro.Acesta a afirmat că "până în urmă cu 30 de minute" nu văzuse clipul Papaya."Cei care au făcut videoclipul au făcut ca la carte, existând la Protecția Copilului dosarele complete depuse de părinți copiilor în care își dadeau acordul. Autoritatea avea de făcut un singur lucru - să răspundă că există taote procedurile legale. Autoritatea și-a depasit aria de competență și a sesizat poliția. Poliția evident a început să facă cercetări, să îi cheme pe părinți și pe proprietarul agenției" a mai spus el."Îmi asum semnatură în condițiile în care știam că semnez o inițiativă legislativă. Cel care a venit cu foaia era coleg de-al meu, parcă Dumitru Mihăilescul" a mai declarat deputatul.Întrebat dacă și ceilalți colegi din PNL au pățit la fle ca el să nu știe ce semnează, Popescu a răspuns: "Nu au pățit la fel ca mine va asigur."Îmi asum greșelile," a încheiat el.HotNews.ro a încercat să contacteze și alți membri PNL dintre semnatari, însă din informațiile noastre o parte dintre aceștia se află în avion în drum spre Helsinki, unde va avea loc Congresul PPE."Sesizarea a fost făcută în nume personal de membri ai Grupului Ecumenic de Rugăciune. De altfel nici nu puteau semna parlamentari de la alte partide o eventuală sesizare a PNL. Întrebările și interpelarile deputaților se fac cu antetul grupului însă, fiind semnatari parlamentari și din alte grupuri parlamentare, ar fi trebuit folosit doar antetul Parlamentului, eventual. Folosirea antetului grupului PNL din Camera Deputaților induce confuzie.Este legitim dreptul oricărui parlamentar de a se adresa unei instituții printr-o întrebare însă ar fi fost util să se găsească o formulă care să nu stârnească o asemenea confuzie.De asemenea, nicio întrebare adresată unei instituții nu poate justifică chemarea în față Poliției a angajaților unei agenții de publicitate. Libertatea de exprimare este garantată de constituție, cenzură de orice fel este interzisă", a precizat liderul deputaților PNL într-o declarație."Oarecum dna Turcan are dreptate," a declarat Mihăilescul pentru Hotnews.ro, adăugând însă că parlamentarii s-au implicat la nivel individual și nu trebuie implicat grupul Ecumenic, discuția nefiind în acel cadru."Noi eram toți la o masă. Eu m-am implicat în referendum și sunt educat in felul ăsta. Toți ne-am asumat-o, fiecare in parte", a mai spus deputatul PNL de Suceava.Despre faptul că Pavel Popescu spune ca l-a dezinformat cu privire la motivul pentru care i se cere semnătura, Mihăilescul a răspuns: "Acum fiecare din dreptul lui răspunde ce vrea."El a recunoscut însă că a fost "o greșeală" faptul că s-a ajuns cu plângerea la poliție."Asta a fost o greșeală, nu am avut nicio treaba cu poliția. Un răuvoitor a făcut asta." Mai jos, întrebarea și semnatarii . Sursa: petreanu.ro La ieșirea de la audierile ce au avut loc marți dimineață la poliție, Robert Tiderle, șeful agenției Papaya, a spus că "poliția s-a comportat foarte ok" și că "singura care nu și-a făcut treaba e Autoritatea pentru Protecția Copilului". Citește pe larg ce a declarat Tiderle pentru Hotnews.ro.