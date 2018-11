Dragnea, despre Tudorel Toader: Eu îl susțin. Procedura de revocare a procurorului general trebuie dusă până la capăt

O nouă ședință a Comitetului Executiv al PSD va avea loc săptămâna viitoare, pentru remanierea Guvernului, a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, după ședința Comitetului Executiv al PSD în care au fost excluși din partid vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu și secretarul general Marian Neacșu. Dragnea a spus că el îl susține în continuare pe ministrul Justiției, Tudorel Toader și că procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr trebuie să meargă până la capăt, argumentând că lucrurile sunt mult mai grave decât au fost prezentate de Toader.





"Vom face săptămâna viitoare acest CEX, după ce se întoarce și doamna prim-ministru. Ne vom pune de acord și vom stabili ziua", a declarat Dragnea după ședința Comitetului Executiv al PSD.





De asemenea, întrebat despre procedura de revocare a procurorului general declanșată de ministrul Justiției, Dragnea a spus că aceasta trebuie dusă până la capăt, pentru că lucrurile sunt mult mai grave decât au fost prezentate de ministrul Justiției.

"Trebuie dusă până la capăt (n.r.- procedura de revocare a procurorului general). Din ce a prezentat domnul Tudorel Toader, lucrurile sunt mult mai grave. Unul sau doi oameni au fost numiți în funcție prin decret prezidențial după ce în prealabil aceștia clasaseră dosare pentru cel care i-a numit. Eu cred că nu este numai o problemă morală, ci și o problema de încălcare a legii. În aceste chestiuni trebuie făcută lumină (...) Chiar dacă încearcă să se ascundă acest scandal cu o valiză, el ramane", a declarat liderul PSD.





Întrebat despre eroarea ministrului Justiției, care "a încurcat Lazării", și despre faptul că ar fi spus despre Toader că s-a făcut de râs prin această eroare, Dragnea a răspuns: "Fapta rămâne, indiferent că domnul Toader a confundat Augustin cu Cristian. Nu am spus că s-a făcut de râs, am spus că a gestionat greșit subiectul, în sensul că trebuia să arate documentul, dar pe fond procedura are susținerea noastră".













Întrebat dacă îl mai susține pe Tudorel Toader în funcția de ministru al Justiției, Liviu Dragnea a spus că el îl susține.