Dragnea, după CEx: Astăzi foarte mulți colegi i-au reproșat lui Țuțuianu acele afirmații din înregistrări / PSD nu e un partid de maimuțe

"Pentru mine nu a fost o zi plăcută. PSD nu e un partid de maimuțe, e un partid cu o personalitatea foarte puternică, nu pot fi luați de nas și convinși cum să voteze. Nu a fost o dorință a mea cu Marian Neacșu și Adrian Țuțuianu, ci a colegilor mei. Astăzi nu s-a discutat despre, nu s-au făcut propuneri de a fi excluși colegi care au semnat sau susținut o anume scrisoare. După CEx din septembrie, când s-a decis prin vot să nu se susțină acea scrisoare, să nu se mai continue cu tipul acesta de acțiuni și toată lumea să încerce să activeze în partid, pentru a susține programele de guvernare națională, locală, pentru a susține legile în Parlament și aceste lucruri au fost propuse chiar de cei care au susținut scrisoare, s-a convenit, cum nu sunt de acord nici acum să se fi luat nicio măsura, că toată lumea să se ocupe de ce trebuie să facă un partid. Din păcate, ulterior au apărut unele înregistrări de la niște ședinte conduse de Adrian Țuțuianu. Ce am spus în interior, spun și aici, condamn cu toată fermitatea acest mod de a înregistra ședințele oricărui partid, dar acele înregistrări au supărat cea mai mare parte a membrilor de partid, nu numai cei din CEx", a declarat Liviu Dragnea.Liderul PSD a mai spus că cei prezenți la discuția de duminică au tras concluzia că Țuțuianu și Neacșu au continuat acțiunile împotriva formațiunii."Tot după acel cel, am sperat cu toții, în frunte cu mine, că oamenii încep să se apuce de treabă. Domnul Neacșu să își exercite atribuțiile de secretar general al PSD. Din păcate, după acel CEx domnul Neacșu nu a mai ajuns la Kiseleff și nu a mai făcut nicio acțiune în genul acesta. În schimb mulți parlamentari și colegi, ne-au spus că sunt chemați să adere la un proiect, nu am înțeles care e proiectul. Iar din partea Opoziției au apărut oameni care au spus că există negocieri între domnul Neacșu și Opoziție care au zis că vor primi voturi la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PSD-ALDE. Toate aceste lucruri au făcut ca mulți să voteze excluderea celor doi colegi", a spus Dragnea, comentând că „PSD nu e un partid de maimuțe așa cum a zis Adrian Țuțuianu”.- Din păcate, ulterior au apărut unele înregistrări de la niște ședinte conduse de Adian Țuțuianu - condamn înregistrările - acele afirmații au supărat cea mai mare parte a membrilor de partid. Am avut o discuție de 6-7 ore ieri și toți au fost foarte supărați că după acel CEX o parte din colegi au continuat să acționeze împotriva acestui partid. Astăzi foarte mulți colegi i-au reproșat acele afirmații.- Am sperat atunci că după două-trei zile de supărare fiecare să se apuce de treabă.- Mulți coleg parlamentari și președinți de organizații ne-au spus că sunt chemați parlamentari să adere la un proiect. Nu am înțeles ce proiect.- Toate aceste lucruri spuse pe larg în această ședință au făcut ca mult peste două-treimi să voteze.- Sper ca toți ceilalți colegi să înțeleagă că obiectivele noastre rămân aceleași.Numai în momentul în care constatăm că se depășete linia roșie, care lovesc în stabilitatea partidului.Din punctul meu de vedere nimic rău.Nu va fi influențată. Ce au spus toți colegii, din proprie inițiativă, a fost că nu vor vota împotriva Guvernului, a legilor inițiate de majoritatea parlamentară.- Cei care au înregistrat au făcut un lucru rău. Și cei care au înregistrat la ședințele CEx au făcut un lucru rău. Nu pot fi de acord că cineva îl acuză pe Codrin Ștefănescu.Eu nu știu ce ați publicat. Există niște instituții ale statului de drept: DNA. Eu nu am nicio legătură cu acea valiză. Poze cu mine cred că sunt mii în această țară. Mie Tel Drum nu mi-a plătit nicodată nimic.- N-am niciun majordom.Dacă sunt mailuri între ei să fie sănătoși și să explice. Dacă acele documente sunt reale, dacă nu cumva sunt documente plecate din DNA să ajungă în Teleorman și apoi la Rise Project, să analizeze.- Au venit 37 de primari de la Caraș Severin și vom discuta aceste chestiuni legate de diferite organizații.Pentru a încerca să aflăm care e starea reală a acelir organizații. Va trebui să discutăm deschis, față în față despre fiecare caz în parte.- Am discutat că vom face un CEx pentru remaniere săptămâna viitoate.Eu îl susțin pe Tudorel Toader la Justiție. Procedura de revocare a lui Lazăr trebuie dusă la capăt. Cred că lucrurile sunt mai grave decât a prezentat dl Toader. Poate e vorba de un conflict de interese. Trebuie făcută lumină.- Din câte mi-aduc aminte erau vreo 20 de puncte acolo. Fapta rămâne. A greșit, n-a greșit dl Toader, ce s-a întâmplat rămâne.- N-am spus că s-a făcut de râs, ci că a gestionat greșit momentul respectiv. Trebuia să arate documentul imediat.Da.. Pentru mine nu a fost o zi plăcută. PSD nu e un partid de maimuțe cum a spus Adrian Țuțuianu. Nu a fost o problemă a mea, ci o solicitare a tuturor celor care au votat. Acest CEX încearcă să țină partidul pe direcția care a pornit.- E decizia lor ce fac în continuare. Dacă ce au spus azi e adevărul vor acționa într-un anume fel.Ei mă pot contesta pe mine, dar să-și facă treaba. Dacă mai au timp și de alte jocuri politice, foarte bine.- Este al PSD (postul de la Justiție). Vom discuta despre fiecare ministru foarte deschis în partid.Data viitoare voi aduce în fața publicului niște fapte foarte grave.: Cred că sunt mai mult de 10 ani.- Bănuiesc că toate conturile mele sunt verificate cu lupa.Aseară le-am spus că îl susțin pe Viorel Stefan. Azi colegii mei au ridicat o chestiune umană: lui Badea i s-a cerut anul trecut să meargă la ASF, renunțând la mandatul de parlamentar, și va fi susținut pentru încă un mandat.- Singurul reproș pe care i-l fac este că nu a fost hotărât în ultimul an pe ce drum, pe ce cale să meargă în carieră.