Marian Neacșu, după ședința conducerii PSD: După acest vot evident că suntem excluși / Paul Stănescu: PSD a făcut o mare greșeală, poate cea mai mare greșeală

„Nu am discutat niciun moment și nu am avut niciodată intenția de a vota împotriva guvernului nostru. Am fost și vom rămâne ... nu vom mai rămâne soldați credincioși ai partidului. Nu o să luptăm împotriva partidului nostru niciodată”, a mai spus acesta.





Vicepremierul Paul Stănescu a stat alături de Marian Neacșu și Adrian Țuțuianu la declarațiile de presă făcute ziariștilor la finalul CEX, afirmând că PSD „a făcut o mare greșeală, poate cea mai mare greșeală” prin excluderea celor doi.



„Sunt lângă doi colegi care au muncit în acest partid. Eu chiar sunt lângă ei și consider că e o mare greșeală”, a spus Paul Stănescu.



Întrebat dacă va fi următoarea victimă, vicepremierul Stănescu a răspuns, zâmbind: „Nu am nicio problemă”.









Neacșu a spus că este „absolut o minciună” acuzația că a negociat cu opoziția pentru a vota împotriva guvernului.