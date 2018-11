Teleormanleaks Tăriceanu: Povestea cu valiza este ușor hilară, cu parfum de bârfe, șmenuri și altele

”Am auzit de o valiză, dar ce mi s-a părut foarte interesant... pe lângă valiză mi s-a părut interesant că ea a fost predată reprezentantului de la Rise Project din județul Teleorman. Nu știam că există în fiecare județ câte un reprezentant pregătit să preia valiza, că înțeleg că dacă a luat-o la județul Teleorman, or mai fi și în alte județe și se pregătesc fiecare, sunt cu sufletul la gură. Mie mi s-a părut că este ușor hilară povestea asta cu parfum de genul ”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.El a mai spus că nu a discutat subiectul cu liderul PSD, Liviu Dragnea.”Am fi caraghioși dacă am sta să pierdem vremea”, a adăugat liderul ALDE. "Nu vreau să mă amestec în această poveste", a mai spus el.Rise Project a intrat în posesia unor documente pe care DNA nu le-a găsit la perchezițiile de la Tel Drum, dar a dat peste ele un sătean din Teleorman. Potrivit datelor furnizate până acum de Rise Project, ”o valiză cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat în contact cu o sursă RISE Project din județ”.Valiza conține un hard negru cu 63 GB de conținut din computerul unui om important de la Tel Drum, mii de facturi, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, sau documente ale unor interpuși. Totodată, sunt salvate 54.710 mailuri + atașamentele de pe adresa de serviciu, În valiză mai există o tabletă din 2010 care i-a aparținut directorului general Tel Drum, Petre Pitiș și peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă și momente de familie.Dosarul Tel Drum a fost deschis ca urmare a unui sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă), transmisă procurorilor pe 30 septembrie 2016, privind suspiciuni de obţinere nelegală pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene a unor fonduri europene. Procurorii spun că cei care făceau parte din grup ar fi conceput activitate acestuia în etape, în funcţie de zonele, firmele şi influenţa pe care le aveau. Primul pas, în viziunea DNA, ar fi fost privatizarea Tel Drum şi transferarea din proprietatea CJ Teleorman "în sfera de influenţă şi control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse".Liviu Dragnea a fost pus, oficial, sub urmărire penală de DNA în 13 noiembrie 2107, fiind cercetat pentru constituirea unui grup infracţional organizat, de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false pentru obţinerea frauduloasă de fonduri europene, dar şi de abuz în serviciu în legătură cu favorizarea firmei Tel Drum în privinţa acordării de contract.