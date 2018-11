​LIVETEXT Ședința CEX la PSD, se va discuta soarta "puciștilor" precum Adrian Țuțuianu sau Marian Neacșu. Liviu Dragnea: Posibil să fie excluderi

”Acum uitați-vă în Dex la ce înseamnă pucist. Noi nu avem nicio forță armată în spate, suntem într-o dispută internă în partid și sper să fie un răspuns democratic. Nu știu dacă vor fi sancțiuni, vom vedea. Vă asigur că am sprijinul colegilor și rămân membru PSD. Am văzut că sunt unii colegi mai inflamați, alții îndeamnă la calm. Nu plec nicăieri, nu plec nici din PSD atât timp cât am sprijinul organizației Dâmbovița și al colegilor care au semnat scrisoarea.







Țuțuianu a refuzat să comenteze dezvăluirile #teleormanleaks, adăugând că va discuta pe acest subiect după CEx.









CExN al PSD ar putea discuta despre înregistrările în care Adrian Țuțuianu a criticat miniștrii și conducerea partidului. Unii lideri județeni au invocat public posibilitatea excluderii vicepreședintelui PSD, în timp ce alții au îndemnat la calm. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat sâmbătă pentru Mediafax că acei lideri care au trimis scrisori „de sorginte #rezist” și au spus că fac parte dintr-un partid de „maimuțe” nu mai reprezintă „poziția unitară a PSD”.



De asemenea, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache (PSD), consideră că „mai bine ne despărțim” de acei membri care nu respectă votul majorității și l-a nominalizat pe Adrian Țuțuianu spunând că l-a deranjat faptul că vicepreședintele partidului și-a criticat colegii.



Și vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat joi, pentru Mediafax, că unii președinți de organizații județene cer „vehement” excluderea din partid a lui Țuțuianu pentru „declarații nelalocul lor”.



Pe de altă parte, președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, consideră că partidul trebuie să încerce să-i păstreze pe liderii care au avut rezultate electorale bune.



Într-o declarație pentru Mediafax, liderul județean social-democrat a afirmat, sâmbătă, că el dezaprobă „lichidarea” vocilor critice și a apreciat că vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu trebuie acceptat chiar dacă „vorbește în plus”.



Amintim că, în luna septembrie, Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stănescu, apoi și Marian Neacșu și Ion Mocioalcă, și-au asumat semnarea unei scrisori în care se cerea demisia lui Liviu Dragnea. La acel moment, scrisoarea ar fi avut și susținerea lui Șerban Valeca (Argeș), Nicolae Bădălău (Giurgiu), Ciprian Pandea (Călărași), Aladin Georgescu (Mehedinți), Radu Moldovan (Bistrița), Ion Rotaru (Brăila), Dumitru Buzatu (Vaslui), Marcel Ciolacu (Buzău), Felix Stroe (Constanța), Horia Teodorescu (Tulcea), Călin Dobra (Timiș), Dan Tudorache (sector 1), Rodica Nassar (sector 2), Robert Negoiță (sector 3), Daniel Băluță (sector 4), Gabi Petre (organizația de tineret-TSD) Horia Nasra (Cluj). La un CEx ulterior însă, numărul susținătorile acestei scrisori s-a dovedit a fi mai mic.





În CEx se va da un vot de susținere pentru nominalizarea lui Viorel Ștefan, în prezent vicepremier, la șefia ASF, au declarat surse politice.Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării, are o conferință de presă - "Președinția României la strategia UE pentru regiunea Dunării" - programată la ora 12, ora începerii CEx, tot în parlament.Liviu Dragnea intrând în birou, întrebat dacă vor fi excluderi din partid: "Posibil, să vedem câte."Ședința vine la două zile după ce Rise Project a anunțat că a intrat în posesia a mii de documente privind compania Tel Drum, într-o valiză, dezvăluiri inititulate #Teleormanleaks Potrivit Mediafax, Dragnea a avut duminică seară întâlniri cu mai mulți lideri ai partidului. În cazul lui Țuțuianu și Neacșu, participanții la discuțiile din Parlament au avansat varianta excluderii din partid, în timp ce pentru Pandea și Mocioalcă, propunerile au fost ca aceștia să fie schimbați din fruntea organizațiilor județene pe care le conduc dar să rămână membri ai partidului, au mai declarat sursele citate.