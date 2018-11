Florin Iordache, despre CEx-ul PSD: Mai bine ne despărțim de cei care nu respectă deciziile majorității

„Eu m-am săturat să discutăm la televizor de reacțiile unor colegi. Dvs vedeți că opoziția nu prea există și noi le dăm subiecte de dezbatere”, a declarat sâmbătă, la Realitatea TV, social-democratul Florin Iordache.Întrebat dacă la ședința de luni a CExN al PSD se va discuta despre sancțiuni, Iordache a răspuns: „Fără îndoială trebuie avut o discuție și o clarificare. Adică dacă avem dispute. E anormal ca o serie de colegi să iasă în spațiul public, să critice, să nu fie de acord cu puncte de vedere ale Guvernului, ale partidului. Trebuie să stăm acolo să analizăm. E contraproductiv să criticăm la televizor și să nu ne clarificăm în interior”.Social-democratul a adăugat că există riscul aplicării unor sancțiuni.„Fără îndoială, da. Dacă hotărăsc ceva și prin vot majoritatea există și dacă într-o organizație de partid se decid printr-un vot al majorității anumite chestiuni, cei care nu se supun votului, atunci mai bine ne despărțim decât să continuăm scandalul”, a completat Iordache.Acesta a menționat că l-au deranjat criticile lui Adrian Țuțuianu la adresa unor miniștri, însă a spus că nu știe cum ar vota în cazul în care se va propune excluderea vicepreședintelui PSD.„Pe mine m-a deranjat modul cum și-a permis domnul Țuțuianu să critice anumiți colegi. La partid nu a avut astfel de poziții, și iată facem deliciul presei cu acele subiecte de can can. Nu știu dacă aș vota (excluderea lui Țuțuianu - n.r.), haideți să vedem argumentele. Ar trebui să spună domnul Țuțuianu de ce a ieșit în spațiul public și și-a criticat colegii. A ieși în spațiul public și a critica colegii nu cred că este fair-play. Sunt vreo 65 de colegi care vor participa la CEx, fără îndoială va participa și el”, a mai declarat Florin Iordache.



Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat sâmbătă, pentru Mediafax, că este posibil ca la ședința de luni a CExN să se ridice problema sancționării unor lideri , dar el dezaprobă „lichidarea” vocilor critice și a apreciat că Adrian Țuțuianu trebuie acceptat chiar dacă „vorbește în plus”.Preeședintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, că propunerile pentru conducerile ASF și CNA reprezintă „principalul obiectiv” al ședinței, remanierea guvernamentală nefiind pe agendă.Întrebat dacă vor fi discuții și despre sancțiuni la adresa unor lideri ai partidului, Dragnea a răspuns: „Este vineri și vă rog frumos, chiar nu vreau să îmi stric weekend-ul să comentez toate prostiile și toate invențiile pe care le spun unii pe la televizor și pe diverse site-uri. Consider că zvonurile care nu au nicio bază reală sunt niște prostii”.Despre acest subiect, vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat joi, pentru Mediafax, că unii președinți de organizații județene cer „vehement” excluderea din partid a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu pentru „declarații nelalocul lor”.În mai multe înregistrari audio făcute publice în ultimele săptămâni de România TV, Adrian Țuțuianu spunea în întâlniri cu membrii de partid din județul Dâmbovița că PSD este "un partid de maimuțe" pentru că a acceptat ca Dragnea să meargă la Cotroceni cu propunerea lui Sevil Shhaideh pentru funcția de premier și îi critica pe unii miniștri.Liviu Dragnea spunea pe 25 octombrie că situațiile vicepreședinților Adrian Țuțuianu și Gabriela Firea vor fi abordate în următoarea ședință a CExN pentru că „un subiect atât de plăcut nu avem cum să ratăm”. Președintele PSD a fost întrebat despre înregistrările cu Țuțuianu, precum și despre anunțul unor consilieri generali PSD că nu vor mai vota proiectele dacă primarul Gabriela Firea nu îi consultă, că nu crede că subiectul va fi evitat.La ultima ședință a CEx al PSD din 21 septembrie, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a cerut excluderea primarului Capitalei, Gabriela Firea, din formaţiune, însă propunerea sa nu a fost supusă la vot. El a solicitat acest lucru, după ce Firea, împreună cu vicepremierul Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu, au cerut, într-o scrisoare, demisia lui Liviu Dragnea de la şefia PSD.Pe de altă parte, primarul general Gabriela Firea a declarat, vineri, că dacă CEx al PSD va avea loc luni sau miercuri, ea va lipsi pentru că va fi într-o delegație la Madrid. Edilul spune că nu pleacă intenționat pentru a lipsi de la ședința social-democraților.