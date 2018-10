Liviu Dragnea, despre remanierea guvernamentală: „Am discutat cu Dăncilă chiar duminică, de ziua mea. Vor fi și niște dezamăgiri, și niște surprize”

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marți seară, că premierul Viorica Dăncilă i-a prezentat deja - chiar duminică, de ziua lui de naștere - evaluarea făcută miniștrilor în vederea unei remanieri guvernamentale, urmând ca în perioada următoare să stabilească și „variantele de înlocuire a acestor colegi”. Potrivit lui Dragnea, remanierea este una „importantă” și, din ce i-a spus prim-ministrul, vor fi „și dezamăgiri, dar și surprize”.





Liderul PSD a fost întrebat de jurnaliști, la Palatul Parlamentului, când va fi făcută remanierea guvernamentală și dacă a discutat în acest sens cu premierul Viorica Dăncilă.



„Am avut discuții în acest weekend, chiar duminică, de ziua mea. Mi-a arătat că are deja un punct de vedere... (n.r. - despre cine va fi remaniat). Iar în următoarea perioadă lucrează să își contureze care sunt variantele de înlocuire a acestor colegi”, a răspuns Dragnea.



„Este o remaniere importantă, care să țină cont de obligațiile, de provocările pe care le are România în următorul an și nu numai”, a adăugat el.



„Din ce mi-a spus doamna premier, or să fie și niște dezamăgiri, și niște surpize (...) Am stat de vorbă despre fiecare în parte”, a mai spus Liviu Dragnea.













