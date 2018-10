Premierul Dăncilă anunță că evaluarea miniștrilor a fost finalizată: Decizia va fi luată în Comitetul executiv al PSD, în cel mult o săptămână

​

Evaluarea miniștrilor a fost finalizată, iar decizia privind remanierea va fi luată în Comitetul executiv al PSD, a declarat, marți dimineață, premierul Viorica Dăncilă. Ea susținut că este necesar ca decizia să fie luată în cel mult o săptămână.





"Am menționat că am terminat evaluarea miniștrilor și că nu am făcut-o legat de anumite persoane, ci în funcție de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare, dar și în funcție de cele 115 măsuri de care am vorbit la Congresul PSD", a declarat Dăncilă.





Ea a spus că va prezenta această evaluarea a miniștrilor în Comitetul Executiv al PSD, a cărui dată nu a fost stabilită încă , iar decizia privind remanierea va fi luată tot în CEx. Premierul a mai afirmat că este necesar ca decizia privind remanierea să fie luată în cel mult o săptămână.





"Nu vă pot da nume, evaluarea s-a făcut în funcție de măsurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie să văd și părerea și susținerea în CEx. Eu nu pot spune acum că vor pleca atâția miniștri. Va fi o decizie combinat program de guvernare cu decizia politică. Vom avea o discuție pe fiecare minister (...) Cred că este necesar ca într-o săptămână să avem decizie", a adăugat Dăncilă.