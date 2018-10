Băsescu: Unul din doi, ori Toader, ori Lazăr, minte fără ruşine. Preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere

Într-un mesaj postat luni pe Facebook și intitulat "preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere", Traian Băsescu spune că cineva minte legat de presupusa ordonanţă de neîncepere a urmăriri penale semnată de procurorul general Augustin Lazăr în favoarea preşedintelui Klaus Iohannis și invocată de ministrul Justiției, Tudorel Toader."Tudorel Toader afirmă că în dosarul înaintat de Ministerul Justiţiei către CSM şi către Iohannis în procesul de numire în funcţia de Procuror General s-ar fi aflat şi o ordonanţă prin care Augustin Lazăr ar fi aprobat un NUP în favoarea preşedintelui. Dacă a fost aşa, ar semăna a şantaj la Preşedintele României. Augustin Lazăr afirmă că nu a existat un asemenea document în dosarul său. Este clar că unul din doi, ori Toader ori Lazăr, minte fără ruşine, unul pentru a-l demite pe celălalt, iar celălalt pentru a se menţine pe funcţie", scrie Traian Băsescu.El afirmă că preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere pentru că este singurul care poate “desemna” mincinosul, spunând public dacă a avut în dosarul lui Augustin Lazăr o ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale pe numele său, ordonanţă aprobată de Augustin Lazăr. Fostul președinte Traian Băsescu spune că, în minutul următor declaraţiei preşedintelui, "mincinosul trebuie să demisioneze".În post-scriptum, Băsescu afirmă că, dacă documentul s-a aflat în dosar, şi Iohannis are o mare problemă.La prezentarea raportului de evaluare a procurorului general Augustin Lazăr, ministrul Justiţiei Tudorel Toader a pus în discuţie legalitatea numirii acestuia. "Din documentele pe care le avem, nu putem trage concluzia de ce ministrul a transmis propunerea cu dosar incomplet, de ce preşedintele a semnat numirea fără să verifice legalitatea numirii şi nu cred faptul că are legătură numirea fără toate documentele cu unul dintre documentele din dosarul de candidatură în care apare o rezoluţie de clasare emisă de procurorul Lazăr referitoare la preşedintele României în funcţie. Nu găsesc explicaţia”, a afirmat Tudorel Toader.Procurorul general Augustin Lazăr a afirmat, comentând acuzaţiile ministrului Justiţiei, că CSM i-a transmis că în dosarul său nu există o astfel de soluţie.