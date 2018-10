Cristian Ghinea la RFI: Klaus Iohannis ar trebui să intre în grevă prezidenţială

Ce variante are preşedintele Iohannis în cazul revocării lui Augustin Lazăr? „Foarte puţine, dat fiind precedentul de la demiterea doamnei Kovesi, dar dacă ţineţi minte, eu am propus atunci o grevă prezidenţială, asta însemnând în paralel cu greva regală de după al doilea Război Mondial, un refuz al şefului statului de a îndeplini atribuţii la care-l obligă legea, dar atribuţii mârşave, în raport cu interesele naţionale. Acum, îl îndemn din nou pe preşedintele Iohannis să purceadă la un asemenea act, gravitatea este chiar mai mare, pentru că procurorul general era ultima stavilă în faţa tăvălugului PSD-ALDE de distrugere a justiţiei. Dar pe de altă parte, e greu odată ce a luat decizia aia, să spună că o să schimbe acum. Suntem într-o capcană a precedentelor aproape fără ieşire”, crede Cristian Ghinea.Deputatul USR consideră că s-ar impune un referendum pe tema justiţiei: „Delegaţia USR care a fost la întâlnirea cu preşedintele Iohannis asta i-a solicitat. Să nu uităm că este un referendum declanşat chiar pe tema justiţiei, să nu uităm că de când preşedintele a declanşat formal acel referendum, un milion de români au semnat pentru schimbarea Constituţiei, în campania „Fără penali” a USR. Deci are toate motivele să pună pe masa naţiunii acest subiect. Dar asta nu schimbă capcana de care vorbeam mai devreme, că potrivit deciziei CCR, preşedintele are această obligaţie din care poate să iasă doar printr-un refuz ferm de a-şi îndeplini o atribuţie, mergând până la a ajunge în faţa unui referendum de suspendare, ca să vedem dacă românii vor în acest moment să aleagă între un preşedinte care rezistă şi un PSD-ALDE care presează la distrugerea justiţiei. Nu văd care ar fi această mare tragedie, până la urmă, poporul este suveran şi putem să avem această dilemă rezolvată la acel nivel”.