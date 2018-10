Parlamentul European va vota pe 14 noiembrie rezoluția privind statul de drept din România

Dezbatere in Parlamentul European

Dacă agenda se va confirma într-o viitoare ședință a liderilor grupurilor, moțiunea pentru adoptarea rezoluției se va vota miercuri, 14 noiembrie, la sesiunea de vot între orele 12.30-14.30.Vezi mai jos draftul agendei ( click aici dacă nu se afișează Textul rezoluției va fi redactat ulterior.Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că adoptarea unei astfel de rezoluții cu privire la România de către PE, este neobişnuită, mai ales că vine cu o lună înainte de preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către ţara noastră."PE are dreptul să dezbată teme şi e dreptul lor să voteze rezoluţii. Am subliniat că prezenţa mea în PE nu avea legătură cu dezbatere aceea despre statul de drept în România. Am făcut declaraţii în România despre subiect. România este o democraţie funcţională şi respectă statul de drept, dar este o democraţie vie şi avem abordări despre care unii nu au opinie bună. Nu vreau să intru mai adânc în dezbaterile interne din România aici în PE. E extrem de neobişnuit pentru PE să dezbată şi să voteze o rezoluţie cu doar o lună înainte de a prelua preşedinţia Consiliului UE. Decizia aparţine PE",a spus Iohannis, notează Mediafax."Apărăm domnia legii oriunde, în Polonia, România şi în ţara mea. Peste tot acest angajament pentru apărarea statului de drept, este rolul nostru să apărăm acest lucru. PE va decide conţinutul rezoluţiei, dacă e pregătit pentru o rezoluţie", a declarat atunci și Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European. În cadrul dezbaterii din 3 octombrie , Viorica Dăncilă a susținut un discurs pentru care a fost lăudată la întoarcerea în țară de către cei din PSD și aplaudată la ședința de guvern.Dăncilă a susținut atunci că nu a venit să dea socoteală și că MCV și-a ratat menirea, în condițiile în care nu a apărat drepturile cetățenilor în fața „abuzurilor” din justiție. Ea a cerut oficial să spună cine a redactat rapoartele MCV, în care nu se spune nimic despre protocoalele SRI.În replică, prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans a afirmat că Bruxellesul nu va ezita să acționeze în cazul în care autoritățile de la București nu vor îndrepta legile justiției, în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția. El a spus că oficialii CE sunt gardienii tratatului UE și vor apela la toate mijloacele pe care le au la dispoziție, fie că este vorba despre MCV sau alte instrumente.