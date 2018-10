Turcan, mesaj pentru Cioloș și Băsescu: Cei care insistă acum pentru o moțiune de cenzură îi fac jocul lui Liviu Dragnea

"Ziua de ieri a fost încă un semn că PSD dispune de majoritate parlamentară numai prin încălcarea legilor și prin șantaj exercitat direct sau indirect de Liviu Dragnea asupra deputaților. Totuși, până la puterea de a înlătura guvernul prin moțiune de cenzură sunt câțiva pași importanți care pot fi făcuti fără a pune întreg Parlamentul în situația de a-i da lui Liviu Dragnea o confirmare a puterii", spune Turcan.Pe de altă parte, Turcan afirmă că PNL va depune moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară, adică până sfârșitul anului."Pasul numărul 1 - vot de blam împotriva lui Tudorel Toader n Camera Deputaților, ministrul pe care-l dirijează strict interesele personale ale lui Liviu Dragnea. Pasul 2 - Revocarea din funcție a Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, prin vot în plenul Parlamentului. Așa se poate vedea dacă se constituie o altă majoritate. Pasul 3 - vot în favoarea unei moțiuni de cenzură pe care PNL o va depune până la finalul acestui an", a mai scris Turcan."Liviu Dragnea trebuie îndepărtat din toate funcțiile care-i permit să sfideze cetățenii acestei țări, legile și destinul european al românilor. Cei care sunt cu adevărat dispuși să-și reprezinte alegătorii în Parlament, și nu șeful de partid, am convingerea că vor urmă pașii de mai sus", încheie aceasta. ​”Procurorul General Augustin Lazăr a fost numit în funcție perfect legal și îndeplinind toate condițiile prevăzute de procedură. Domnule Toader, puteți abuza adevărul, pentru că fiecare ființă are liber arbitru, dar nu veți putea murdări conștiința oamenilor cinstiți din această țară. Dacă această conștiință se mai reflectă măcar puțin în Parlamentul acestei țări, atunci ar trebui să ne ofere un guvern demn de acest nume și de această responsabilitate. Aștept, așa cum cred că așteaptă mulți români disperați și sătui de ipocrizii politice, ca partidele și parlamentarii cărora le pasă de soarta țării să pună capăt acestei mascarade, să depună și să voteze moțiunea de cenzură”, scrie Cioloș pe Facebook.Senatorul PMP Traian Băsescu a îndeamnat din nou partidele din Opoziție să încerce depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament împotriva Guvernului Dăncilă, precizând că este ultimul moment când demersul ar avea șanse de reușită.