Nicolae Hurduc este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Cercetării

Nicolae Hurduc, decanul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, este propunerea premierului Dăncilă pentru postul de ministru al Cercetării.Premierul a anunțat că propunerea a fost transmisă președintelui Iohannis.”Am trimis deja domnului Iohannis propunerea. Să vedem dacă va fi de acord cu această propunere. Are o carieră vastă, are foarte multe lucrări, un CV foarte bun, un bun comunicator, implicat în absorția fondurilor UE și acest lucru e foarte important pentru Ministerul Cercetării”, a declarat Viorica Dăncilă, după ședința BPN al PSD.Interimatul lui Viorel Ștefan, la ministerul Cercetării, expiră pe 27 octombrie. Pe 31 august, Nicolae Burnete a anunţat că demisionează din funcţia de ministru al Cercetării şi Inovării, el precizând că decizia sa este irevocabilă.Nicolae Hurduc (62 de ani) este inginer chimist și a absolvit în 1980 Institutul Politehnic din Iași - profil Tehnologia Compușilor Macromoleculari. În 1993 a devenit doctor inginer în chimie. Între 1980 și 1984 a lucrat ca inginer la Combinatul de Fibre Sintetice Iași, în 1984-1986 a fost cercetător la Institutul de Chimie Macromoleculara «Petru Poni» Iași.Din 1986 până în 2001 lucrează la Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» Iași pe posturile de asistent universitar, șef lucrări și conferențiar universitar. În 2001, devine profesor universitar la Universitatea Tehnica «Gheorghe Asachi» Iași. Din 2016, Hurduc ocupă funcția de Decan al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din cadrul Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» Iași.A publicat 165 de articole, dintre care 135 în reviste cotate ISI, precum și 7 cărți/capitole de carte. Din 2015 este membru al „Royal Society of Chemistry”, în 2009 fiind membru fondator al Societății Române de Reologie. A fost membru în comisii internaționale de evaluare/susținere a tezelor doctorat la Universitatea Paris 13 (Franța), Tezpur University (India), Royal Melbourne Institute of Technology (Australia).Între 2012 și 2016 a fost membru în Consiliul General CNATDCU, Președintele Comisiei de Chimie. De asemenea, a fost director în cadrul a 25 de granturi si proiecte de cercetare câștigate prin competiție națională.