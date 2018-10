LIVETEXT Consultări la Cotroceni: Iohannis: Eu nu vreau un pact cu PSD. Legile justiției trebuie rediscutate/ Dragnea și Tăriceanu, pe poziții total diferite / PSD nu vrea reluarea procesului legislativ, ALDE vrea consens între partide pentru modificări

CITEȘTE ȘI: Decalogul pe justiție, pus de Liviu Dragnea pe masa lui Klaus Iohannis

Călin Popscu Tăriceanu: Președintele a afirmat că încearcă să încerce o mediere între partide, astfel încât problemele legate de Justiție să-și găsească rezolvare. Cred că e util să încercăm să cădem de acord și să găsim un consens asupra modificării legilor justiției. Discuțiile trebuie să pornească de la anumite premise: să cădem de acord asupra unei definiții a statului de drept. În opinia noastră se bazează pe un set de reguli care protejează drepturile și libertățile cetățenilor. Dacă această definiție comună e acceptată, putem să pornim cu dreptul mai departe. Trebuie scoase la lumină prtocoalele secrete, abrogarea lor. Cred că persoanele care au semnat aceste protocoale nu mai au credibilitatea necesară să ocupe funcții în justiție. E necesară o Comisie pentru adevăr.- Acceptarea unei colaborări oneste cu instituțiile europene.- Despre colaborarea cu PSD: Alianța funcționează foarte bine. legile Justiției vor reveni în parlament. Această discuție poate fi tranșată prin votul majorității sau printr-un consens al partidelor și eu cred că așa e mai bine.- Dacă vrem să calmăm lucrurile o soluție desirabilă ar fi aceasta.​Liviu Dragnea: Am onorat invitația de a veni la aceste dicuții pe tema legilor Justiției. A fost o discuție relativ așezată, în care domnul președinte ne-a exprimat punctul dumnealui de vedere, în sensul că ar trebui reluat procesul legislativ. Nu e nevoie, în opinia noastră, pentru că există deja OUG 92, care intră în procedură parlamentară și care cuprinde recomandările Comisiei de la Veneția. Noi nu am respins niciodată o discuție despre sistemul de justiție din România. Dimpotrivă, a fost un obiectiv asumat, pentru că am decis din 2016 să nu facem greșeala să ne facem că nu vedem ce se întâmplă în România, că nu vedem abuzurile în sistemul de justiție din România. Nu putem să ne facem că există niște protocoale secrete, toxice, care au parazitat instituții importante ale statului, care au fost folosite de unele forțe oculte- I-am lăsat un set de 10 principii pe care le urmărim noi și un set de 7 întrebări.- Nu putem să ne angajăm într-o discuție serioasă dacă nu dăm niște răspunsuri la întrebări importante, dacă nu ținem cont de ce se întâmplă cu efectele abuzurilor. I-am lăsat președintelui 10 principii și un set de 7 întrebări la care ar fi foarte bine dacă ar vrea să ne dea răspuns.- Domnul Iohannis putea să fie mediator până acum, nu noi am alimentat ura, dezbinarea, scandalul pe marginea scandalului pe legile Justiției. Doar că am rezistat la aceste jigniri, atacuri violente, mergând pe atingerea obiectivelor.Printre principiile enunțate de Dragnea: Lustrația magistraților care au fost colaboratori ai serviciilor de informații au pus în aplicare protocoalele secrete prin încălcarea Constituției și a legilor în vigoare.- Eu nu am vorbit de pact. Am înțeles că nici domnul președinte nu a vorbit de un pact. Dacă principiile pe care le-am prezentat azi vor fi însușite de cineva, sigur că putem discuta, nu de un pact pe legile justiției, ci pe un acord care să refacă încrederea sistemului de justiției din România, care să garanteze că nu vor mai fi abuzuri în România. La un asemenea acord tot timpul suntem gata să punem umărul. Nu putem pentru fiecare lege care se discută în Parlament să facem un acord politic. Președintele ne-a spus că nu a avut ideea unui pactPrimii care au intrat la discuțiile cu șeful statului au fost cei de la PSD. Delegația e condusă de Liviu Dragnea. Alături de șeful PSD au venit Robert Cazanciuc, Florin Iordache, Eugen Nicolicea și Șerban Nicolae.I-am invitat pentru a discuta pe legile Justiției. În forma în care sunt ele azi trebuie regândite, îmbunătățite. Obiectivul meu e să avem legile corectate și să garantăm independența Justiției. E nevoie de mai multe lucruri: reluarea ciclului legislativ, dar nu oricum. E nevoie de o legiferare responsabilă, transparentă. Pentru asta e nevoie de discuții, transparență, discuții cu CSM. Pe partea politică avem nevoie de o înțelegere pentru a relua acest ciclu legislativ. Avem opinia finală a Comisiei de la Veneția, cel mai autorizat organ în materie de Justiție. Acele recomandări trebuie luate foarte, foarte în serios. Sunt gândite pentru a ne ajuta.Eu nu vreau niciun pact cu PSD, dar cred că s-a înțeles greșit. Îmi doresc în aceste consultări să fiu văzut ca un mediator. Îmi doresc ca ei să se înțeleagă între ei, să se reia discuțiile pe legile Justiției. Ce s-ar putea obține e o înțelegere politică între partidele politice.​Liviu Dragnea a declarat, dimineață, că PSD răspunde invitației șefului statului și merge separat de ALDE pentru a avea mai mult timp la dispoziție.„Mergem la Cotroceni astăzi. Împreuna cu mine vor merge Robert Cazanciuc, Florin Iordache, Șerban Nicolae și Eugen Nicolicea. După ieșirea de la Cotroceni o să facem declarații și o să aflați ce am discutat cu președintele”, a spus liderul PSD.Întrebat de jurnaliști în privința unui eventual pact pe justiție, Dragnea a răspuns: ”Aș vrea să discut după, nu vreau să stric surpriza”.