Paul Stănescu sare în apărarea Gabrielei Firea: „Unii cred că fac jocurile altora în momentul în care încearcă la Bucureşti să submineze autoritatea doamnei primar”

"Cred că ceea ce se încearcă la Bucureşti... Cred că greşesc anumiţi colegi care încearcă lucrul acesta - nu vreau să nominalizez - pentru că PSD ar trebui să fie un partid unit, pentru că aşa a câştigat alegerile, aşa avem foarte multă forţă şi cred că pe unii îi sperie - dar unii cred că fac jocurile altora în momentul în care încearcă la Bucureşti să submineze autoritatea doamnei primar general Firea", a declarat el, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.Paul Stănescu a precizat, pe de altă parte, că nu are informaţii privind posibilitatea remanierii sale. "Nu am nicio informaţie. Vom discuta în CEx. Respect decizia CEx", a subliniat el, făcând referire la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, care va avea loc săptămâna viitoare. În ceea ce priveşte activitatea sa la minister, Stănescu a arătat că orice om îşi poate face reproşuri, pentru că nimeni nu reuşeşte să îşi îndeplinească toate obiectivele. Întrebat dacă îşi menţine punctul de vedere susţinut în scrisoarea în care cerea plecarea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al PSD, Stănescu a răspuns că nu îşi retractează declaraţiile publice."Ceea ce am spus public de fiecare dată mi-am asumat. Eu sunt un om cu principii şi de fiecare dată mi-am asumat tot ce-am spus şi nu retractez nimic din tot ce-am spus public", a declarat vicepremierul.